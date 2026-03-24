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    首頁 > 生活

    彰化掃墓火警頻傳 居民怒：燒4天肺都壞了

    2026/03/24 05:30 記者湯世名／彰化報導

    彰化市第三公墓廿二日上午驚傳雜草火災，由於天乾物燥火勢迅速蔓延，並出現好幾個火點，消防局據報派出大批消防員趕往搶救，只見大量濃煙瀰漫山區並往住宅區飄去，火勢直到十小時後才全部撲滅，當地居民怒轟「火燒山四天了！我們一直吸廢氣，肺都壞了」，有網友則說每年清明節前都這樣上演，滿滿的公墓火災，還差點波及民宅，實在太誇張。

    14至22日 全縣46件墓地雜草火警

    消防局統計，十四至廿二日彰化縣共發生四十六件墓地雜草火警。彰化市第三公墓前天上午九點多發生雜草火災，消防局據報派出十一輛消防車、二十名消防人員趕往搶救，消防員部署水線、背負式噴水器及打火拍滅火，火勢在上午十一點多獲得控制，整起公墓火災直到晚間七點多終於全部撲滅。

    有民眾表示，上消防局救災官網看即時災情，赫然發現滿滿都是公墓火災；就是有人講不聽，因為不會被罰、被關，燒一燒省時省力又省錢，反正空氣差大家一起吸；另有民眾拜託掃墓不要在山上焚燒金紙，他們住在附近，每年被這麼一搞，肺都壞了。

    消防局提醒民眾，切勿以燃燒方式整地除草，應善用集中代燒服務、以功代金、以米代金，或將金紙集中送往焚化爐，以減少空氣污染及火災風險。

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