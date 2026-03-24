《盧秀燕訪美談軍購「如買保險要盡早」》盧返國避談軍購 議員批兩面手法炒聲量

行政院版一．二五兆國防特別條例廿三日終進入立法院審查，日前訪美多次強調有跟美方談及軍購案，甚至用「買保險」形容軍購要盡早的台中市長盧秀燕，昨被問及軍購審查案卻避談；多名台中市議員痛批，盧訪美對軍購高談闊論，回國卻「包牌」默不吭聲，更未喊話黨內立委快通過軍購案，根本只操作個人聲量，玩兩面手法。

行政院版國防特別條例遭藍白多次卡關，立法院外交及國防、財政委員會昨召開聯席會議，併案審查朝野各版本軍購特別條例草案，引起關切。

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日前訪美的盧秀燕不只一次強調美方十分關切軍購，包括拜會美國國務院、戰爭部、國會等，均有談及國防軍購，她甚至一度以「買保險」形容軍購要盡早採購；昨她被問及國防特別條例終於進立法院審查一事，卻再度避談，僅就訪美行程強調，交流的範圍相當廣泛，「成果不錯，之後會再找時間向大家做更完整的報告」。

對此，台中市議會民進黨團總召周永鴻指出，盧秀燕訪美極力塑造個人形象，返國卻「包牌」，該說話的時候默不作聲，未見她喊話黨內立委快通過軍購案，在美國「演一套」、返國「做一套」；市議員陳淑華也指出，盧秀燕訪美行不斷釋出與美方「高規格」接觸，但返國卻對軍購案三緘其口，典型優先塑造個人聲量，玩盧式兩面手法，對國家沒有實質助益。

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