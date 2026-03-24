台中會展中心昨「三度開幕」 議員批吹噓政績

台中國際會展中心昨第三次舉辦開幕典禮，議員質疑只看到市長盧秀燕吹噓政績。（記者蘇孟娟攝）

去年10月及今年1月曾辦開幕 市府︰今年檔期已滿 持續深化國際連結

台中市長盧秀燕昨天主持台中國際會展中心開幕，期望展館成為台灣拚經濟的金雞母；不過，正值台美關稅未定及中東戰爭，會展中心營運出現挑戰，多名台中市議員質疑，三次開幕典禮只看到盧秀燕吹噓個人政績，看不到台中具體產業政策；市府則強調，今年檔期已滿，未來會持續深化國際連結，推動產業升級與城市發展。

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會展中心西側展館統包工程 招標

另外，建設局昨舉辦會展中心西側展館統包工程廉政平台成立暨招標說明會，建設局長陳大田強調，會展中心東側展館開幕，西側展館另由中央出資、台中出土地代辦新建工程，總經費近六十億元，預計二〇三一年完工營運。

外貿協會︰今年已排定50餘檔展覽

會展中心昨天正式開幕，營運團隊外貿協會董事長黃志芳指出，全球局勢變動下，更凸顯跟全球連結重要性，今年已排定五十餘檔展覽，包括開幕後首展國際工具機展，將引進國外五十六名重量級買家前來與在地業者洽談採購，預計今年可帶來一百七十到二百億商機。

台中國際會展中心由市府斥資近八十九億打造，二〇一九年動工，去年十月試營運，包括去年試營運及今年一月舉辦百工百業展均曾辦過開幕，昨日再辦開幕宣告正式啟用；盧秀燕稱會展中心籌建過程一波三折，在她任內及時完成，兌現她八年前的競選承諾，可望為台中產業注入強心針，成為台灣拚經濟的金雞母。

林祈烽促拿出更具體產業振興政策

不過，在地議員林祈烽指出，會展中心一再開幕仍只見盧「自己壯膽」、自吹自擂，與其花錢辦開幕秀吹政績，不如請經發局拿出更具體產業振興經濟政策；議員陳淑華也質疑，會展中心硬體建設完成，卻不見產業政策配套，盧秀燕任內的振興經濟政策永遠只有台中購物節；議員黃守達也指出，第三次開幕典禮果然又只看到盧秀燕大打政績秀，打造個人「面子工程」的背後，台中產業政策卻很模糊。

議員楊大鋐則說，樂見會展中心讓中台灣產業有舞台被看見，但盼勿淪台北之外的次選擇，重要展覽仍應拉進台中展，對在地產業才有實質助益。

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