台62線延伸萬里 工期估6年

立法院交通委員會考察基隆地區交通建設，圖為公路局進行簡報。（記者俞肇福攝）

每逢例假日經由國道三號、台六十二線前往北海岸的車流，常造成基金公路壅塞，遊客叫苦連天。交通部公路局昨天指出，將從台六十二線蓋隧道通往新北市萬里、金山，綜合規劃期末報告和環境影響評估案，將分別於今年六月、八月送審，完工後萬里、金山地區就納入快速路網，解決塞車問題。

綜規期末報告 6月送審

立法院交通委員會昨天考察基隆地區交通建設，交通部長陳世凱、基隆市長謝國樑出席。公路局表示，台六十二線延伸計畫緣起於台二線基金公路約一．六公里路段，假日經常壅塞，民眾抱怨，且周邊缺乏高快速路網串聯，行政院二〇二四年三月十九日核定可行性研究，優先推動延伸至萬里路段。

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公路局說明，優先路段經優化後長度為六．二公里，工程範圍自萬里瑪鋉溪附近往東至瑪東系統交流道，包含隧道二．八公里與橋梁三．四公里，受物價上漲影響，經費從原先預估的二四〇億元調整為三〇八億元。

公路局表示，綜合規劃期中報告已於今年一月審定，期末報告預計六月審查，環評期中報告已於今年一月審定，預計八月送至環境部審查，等環評通過且建設計畫核定後，接續辦理設計、都市計畫變更及用地取得，工期預估六年完工。

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