防毒駕 新北4大客運員工全面尿篩

春節期間曾發生公車司機毒駕事件，台北、首都、三重及大都會客運全體員工近期將進行一次全面尿液篩檢。（記者賴筱桐攝）

台北、首都、三重及大都會客運約5500人 近期執行

一輛往返新北市九份金瓜石與台北市區的「台灣好行」觀光巴士，春節期間司機涉毒駕發生車禍，雖未傷及乘客，但引發公共安全疑慮。為杜絕毒駕，台北、首都、三重及大都會客運公司經與企業工會協商，這四家公司員工約五千五百人，近期將全面執行一次尿液篩檢，並視情況不定期抽檢，保障民眾乘車安全。

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台北、首都、三重及大都會客運工會昨天共同召開理監事聯席會議，新北市交通局、勞工局和台北市交通局，以及北台灣汽車客運業工會聯合會、台北市聯營公車企業工會聯合會、大南汽車、中興巴士、光華巴士、大有巴士等工會理事長均列席，討論防制公車毒駕的策進作為。

篩檢對象包含主管 費用公司負擔

首都客運集團總經理李建文指出，毒駕事件影響公共運輸安全，經與企業工會協商，台北、首都、三重及大都會客運全體員工約五千五百人，近期將執行一次全面尿液篩檢，篩檢對象包含主管，費用由公司負擔，未來針對異常行為、可疑狀況或突發事件，將不定期辦理抽檢。為避免員工反彈，已和工會協調取得共識，他也會與基層溝通，兼顧員工的勞動權益、個人隱私和尊嚴。

業者籲修法 有毒品前科不得為客運駕駛

另外，李建文建議中央修法，針對有毒品前科者，不得錄用為客運業駕駛員，目前業者要求勞工受僱前須提供良民證於法無據，且公司難以查核是否屬實，若中央從源頭把關，在符合法規及個資保護的前提下，提供更完善的駕駛人背景查核機制，有助於強化管理。

台北市聯營公車企業工會聯合會理事長高令國認為，毒品危害社會，影響交通安全，除了公車業者致力防治，政府應祭出配套措施，將協助各會員企業工會與資方合作，防止毒駕事件發生。

身兼北台灣汽車客運業工會聯合會的欣欣客運工會理事長伍開勳說，防制毒品危害人人有責，工會責無旁貸，將與事業單位合作，打擊犯罪。

新北市交通局長鍾鳴時表示，涉及毒品或酒駕行為皆屬零容忍，客運業者除依規定落實「陸運特定人員尿液採驗實施要點」，每年至少辦理一次定期檢驗，更主動提議在最短時間內完成全體員工尿液檢測，並導入專業醫療機構資源，期許未來透過勞資雙方合作，建立更周延的預警與通報機制，有助於即時發現潛在風險，提升公共運輸安全。

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