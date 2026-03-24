花蓮公共自行車 年底北區先設60站

花蓮縣目前沒有公共自行車站點，僅光復鄉在洪災後由微笑單車以公益方案進駐。（記者王錦義攝）

議員憂影響市區車流促訂自治條例 縣府允研議

花蓮縣政府獲中央經費挹注，將分三階段在全縣設置一百五十處公共自行車站點、提供一千五百輛自行車及電輔車，今年底預計先啟動北區六十站、六百輛車，議員們擔心上路後恐影響花蓮市區車流，要求縣府訂定自治條例明定營運規則，避免後續引發爭議；縣府觀光處表示，將會研議改善道路措施及是否草擬自治條例。

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花蓮縣議會昨召開臨時大會二、三讀會，無黨籍議員楊華美指出，不單只是把公共自行車系統引進來，縣府應同步改善交通環境，避免後續危及民眾用路安全。

胡仁順：才有依據規範營運規則

民進黨籍議員胡仁順說，公共自行車涉及公共利益與經濟利益，縣府應在政策上路前訂定自治條例規範營運規則，否則未來要做相關決策、或是要擴大設置站點時恐沒有依據可言，縣府在預算通過後三個月內應草擬公共自行車自治條例送到議會審議。

國民黨議員吳東昇質疑，花蓮縣有許多出租自行車、機車店，若共享自行車進駐，恐將影響業者收益，盼縣府詳細評估。

選址以交通節點與觀光景點優先

縣府觀光處長余明勲指出，目前尚未規劃，未來若評估有助長期營運，將參考其他縣市經驗研擬。現階段選址以交通節點與觀光景點為優先，例如兩潭自行車道等已有騎乘空間區域，降低與車流衝突；未來將與建設處協調，強化市區騎乘安全。

余明勲說，去年向國家發展委員會爭取預算設置公共自行車站點，獲補助新台幣四千多萬元，分二年編列，今年是第一年縣府自籌三千七百多萬元，加上花東基金補助，今年建置經費共七千八百卅八萬元，將分三階段推動，優先於花蓮市、吉安鄉、新城鄉與秀林鄉設置，明年再擴展至中南區，目前還未確定由哪家業者營運。

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