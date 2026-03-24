清明掃墓 基隆南榮墓區交管、接駁車疏運

清明掃墓4月3日到6日期間，基隆南榮墓區實施交通管制，請民眾搭乘墓區免費接駁公車。（基隆市府提供）

基隆市春祭大典將於四月二日在南榮公墓公立納骨塔暫厝區舉行，而南榮墓區於清明節連假將進行交通管制，自四月三日到六日共四天，上午八時到下午三時全面交管；除了擁有臨時停車證或當地住戶外，其餘車輛禁入，市府會提供免費墓區循環接駁車。

基隆市政府指出，市府服務團隊將於掃墓期間提供便民措施，包括免費飲用水、消防提水袋、流動廁所、垃圾子母車、諮詢服務站。為分流人潮，清明連假前週末（三月廿八日、廿九日）及清明連假後一週（四月十一日、十二日）不實施交通管制、不提供公車接駁服務，但有義交協助交通疏導，車輛仍可進入南榮殯葬所停車場，嚴禁路邊違規停車。

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紙錢回收 統一焚燒

另外，殯葬所四號家祭室及火化場旁金爐設置紙錢回收箱，統一焚燒金紙，鼓勵民眾以茶水、供品取代焚燒紙錢及香燭，減少空氣污染。而為確保墓區安全，消防局提醒勿任意焚燒雜草或紙錢，砍除後的雜草應集中堆放，避免引發火災，遵守不用火掃墓、不用火除草、不燃放爆竹、不焚燒紙錢、不亂丟菸蒂「五不一要」原則。

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