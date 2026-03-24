紓解基金公路壅塞 台62線延伸北海岸 優先施作萬里交流道

每逢例假日，由國道三號、台六二線前往北海岸的車流，常造成基金公路壅塞，不但遊客叫苦連天，基隆當地居民也抱怨連連。交通部公路局昨天指出，台六二線將延伸北海岸，將優先施作往新北市萬里的交流道，綜合規劃期末報告和環評將分別在今年六、八月送審；等建設計畫核定後，工期約六年，屆時萬里金山地區納入快速路網，可有效解決塞車問題。

綜規期末報告、環評 暑假送審

立法院交通委員會昨天考察基隆地區交通建設，交通部長陳世凱、基隆市長謝國樑出席，共同討論到基隆七堵台鐵地下化、中山高速公路北上五堵交流道增設往七堵匝道、七堵火車站旁台鐵土地都更招商案及台六二線延伸萬里案。其中，公路局簡報台六二線延伸萬里案時指出，計畫緣起於台二線基金公路約一．六公里路段，在假日經常壅塞，周邊又缺乏快速路網串聯，行政院於二〇二四年三月十九日核定可行性研究，優先推動延伸至萬里路段。

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優先推動路段6.2公里

公路局指出，優先路段經優化後長度為六．二公里，工程範圍自萬里瑪鋉溪附近往東至瑪東系統交流道，包含隧道二．八公里與橋梁三．四公里。受物價上漲影響，經費從原先預估的二百四十億元調整為三〇八億元。

公路局表示，綜合規劃期中報告已於今年一月審定，期末報告預計六月審查；環評期中報告也在一月審定，預計八月送環境部審查。環評通過後，續辦建設計畫，等建設計畫核定後就可以辦理設計、都市計畫變更及用地取得，工期預估六年可完工。

立委林沛祥受訪表示，交通建設需要長期規劃與執行，基隆市人口密度非常高，可用來居住的土地不多，交通建設是重中之重，特別提到感謝陳世凱率領的交通部團隊與基隆市政府合作，讓基隆變得不一樣。

謝國樑說，台六二線延伸萬里完工後，可有效降低基金公路、大武崙地區交通壅塞。

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