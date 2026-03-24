3度流標 「竹縣新埔長照社福產創共融園區」BOT案終止

新竹縣新埔長照社福產創共融園區BOT案基地，在縣立新埔仁愛之家，但本案已確定終止計畫。（記者黃美珠攝）

歷經三年多規劃辦理發包的「新竹縣新埔長照社福產創共融園區」BOT案，三次招商都無人問津，縣府評估大環境時空條件也已改變，簽結準備上報中央，宣告這個原期望延攬民間創意進入，建置一百床住宿式長照機構和六十人日照服務，並經營有特色餐飲、觀光休閒等附屬設施的促參案確定「陣亡」。

腹地7500坪 規劃3年無人投標

這個BOT基地在閒置多年的縣立新埔仁愛之家，腹地將近七五〇〇坪，位於非都的山坡地保育區之特定目的事業用地上。業者投資拆屋蓋房，還要做環評、水保，評估沒有八億、五年蓋不了，更遑論其他附屬設施的規劃和興建，再加上長照政策還在滾動調整中，投資人擔心五年後花大錢卻跟屆時的政策脫節，成了冤大頭。

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而護理師等長照專業人力求過於供，整個園區需要投入的人力更多，即便縣府二度招商時特別下修固定和變動權利金，但依舊無人敢投。

供給速度已高於實際入住

不過縣府也盤點縣內長照住宿型機構的供需變化，發現二〇二二年的需求人口一萬七〇八八人，到二〇二五年雖增為一萬八六〇九人，但同期供給面許可床位數和開放床位數雙增加，以致整體入住率下降，顯示縣內的長照供給成長速度已高於實際入住需求。

縣府評估大環境條件改變

縣府當年考慮縣內人口老化、長照資源城鄉有落差，所以爭取財政部補助，於二〇二二年十一月委外規劃長照社福產創共融園區，從二〇二四年六月中到去年底歷經三次招商無果，業務單位評估後，決定面對現實、終止計畫。

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