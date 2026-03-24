兒童節來大園 聽故事玩手作

創意手作親子體驗課程。（桃園市文化局提供）

桃園市唯一市定考古遺址「大園尖山考古展示館」，將於四月三日至四日推出兒童節系列活動，邀請親子一起走進故事、動手探索；系列活動規劃六場結合繪本導讀與創意手作的親子體驗課程，透過聽故事、動手做，帶領孩子認識考古與文化資產的奧妙，手作課程於三月廿五日上午十點起開放報名，活動全程免費，適合親子共學共玩。

桃園市府文化局長邱正生表示，兒童節系列活動以「在地文化x考古思維」為主軸，精選多本與桃園考古遺址及史前文化相關繪本，透過生動故事引導孩子進入考古世界，並結合手作體驗，讓孩子在創作中學習觀察、推理與想像，一步步拼湊出過去的生活樣貌。

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除了活動課程，大園尖山考古展示館也優化館內空間，打造溫馨舒適的閱讀角落，提供親子共讀的沉浸式體驗，今年推出「雙月主題選書」機制，每二個月精選不同主題書籍，從史前文化到文化資產，讓孩子透過閱讀認識土地故事，讓考古知識自然融入生活。

大園尖山考古展示館另將於四月十一日下午二點至四點在橫山書法藝術館書藝講堂舉辦考古學主題講座「猜猜我是誰？動物考古學」，邀請國立台灣史前文化博物館南科考古館老師陳霈璿，以六種動物的考古研究案例為切入點，帶領民眾從動物遺留的線索中，解讀史前人類的生活環境與飲食文化。

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