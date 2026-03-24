桃園購物節近9成在地人消費 挨批「自嗨」

桃園市政府每年舉辦購物節，希望藉活動刺激消費。 （經發局提供）

議員批對比台中購物堪稱「完敗」 經發局︰預算效益比235倍勝出

桃園市政府每年舉辦購物節創造消費力，但高達八、九成都是在地人參與，吸引不到外縣市消費，議員抨擊對比台中購物節簡直「完敗」；桃市府經濟發展局長張誠強調，事實上，桃園購物節預算效應比台中高，今年活動除了結合市民卡APP，也將規劃多波宣傳並結合台灣設計展，聚集全國消費者前來桃園購物。

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議員︰行銷亮點、品牌記憶點及效益均敗

經發局昨天於市議會進行工作報告，針對桃園購物節，議員楊朝偉質詢指出，二〇二三年桃園購物節發票登錄金額三十九億餘元，去年成長至六十四億餘元，數字看似漂亮，但進一步分析消費者居住地，二〇二三年桃園市占八十六％，外縣市僅十四％，去年桃園市更達八十九．五％，外縣市下滑到十．五％，顯示購物節都是桃園人自己在消費，且可能多是日常支出，反觀台中購物節帶動消費金額三五三億元，外縣市消費就達六十四億、占比十八％，市府舉辦購物節不能只是「自嗨」，而是要想辦法吸引更多外縣市民眾前來消費。

房屋、千萬大獎 仍未提升外縣市消費占比

議員謝美英認為，桃園購物節在行銷亮點、品牌記憶點及效益上堪稱「完敗」，獎項規劃與宣傳力道顯得零散且缺乏爆發力，難以刺激額外消費或跨區消費的效益，且參與機制的便利性與整合度也待加強，建議參考台中市做法，透過專屬應用程式將購物節與市政服務、在地商家優惠高度綁定，才能有效導流消費者到在地商圈、夜市或觀光工廠，避免活動效益僅停留在大型百貨或連鎖量販店，同時要整合觀光、文化等跨局處資源，設計出具有全國吸引力的誘因。

事實上，桃園購物節過去也曾以房屋、高額獎金做號召，去年壓軸就是千萬大獎，得主在桃園保養廠消費約一千多元，仍未有效提升外縣市消費占比。

經發局︰今年將結合市民卡APP 推多項服務

張誠回應說，去年購物節桃園市預算僅約二七二二萬元，發票登錄金額約六十四億元，而台中購物節預算約達三．五億元，發票登錄金額約三五三億元，換算台中購物節預算效益比約一〇一倍，桃園購物節約達二三五倍。

張誠表示，今年購物節將結合桃園市民卡APP，推出發票登錄抽獎、電子集章、優惠券發送等服務，並於活動前期規劃電台廣播、電視新聞、網路影音廣告託播、數位媒體露出、車站及捷運燈箱、計程車插卡廣告及台鐵車箱廣告等波段宣傳，今年台灣設計展在桃園，也將藉此擴大購物節效益，吸引全國民眾來桃園消費。

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