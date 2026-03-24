麻豆3/28蚊港聖王祭 催生文夏演藝廳

麻豆總爺藝文中心內目前有一間文夏紀念館，地方民眾盼再催生出一座文夏紀念演藝廳。（記者劉婉君攝）

台南麻豆「蚊港聖王祭」將於廿八日在聖王宮前廣場舉辦，結合開漳聖王祝壽大典、文史走讀、傳統民藝比賽、公益、文夏紀念音樂會等多元活動，從早熱鬧到晚上。

主辦單位表示，目前麻豆總爺藝文中心有一間文夏紀念館，但空間有限，曾文區交通便利，卻沒有演藝廳，希望能藉由活動催生一座「文夏紀念演藝廳」，可供歌藝演出、展覽，甚至舉辦巨星演唱會。

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已故「寶島歌王」文夏本名王瑞河，一九二八年出生麻豆。蚊港聖王祭連續第三年由曾文社區大學主辦文夏追思音樂會，將由麻豆愛樂合唱團、孔老師歌唱班、曾文社大歌唱與藝術表演班、手語班、薩克斯風進階班等演唱文夏知名歌曲《月夜愁》、《心所愛的人》等，台南市鼎中太極拳學會搭配歌曲表演太極拳與太極劍，文夏的遺孀文香與團隊，也將演唱《黃昏的故鄉》及《媽媽請妳也保重》。

蚊港聖王祭由多個單位共同參與，當天上午將先帶領民眾跟著先民足跡與位於麻豆國小的古碑，走讀聖王宮的歷史，下午有邁入第十七年的議長盃民藝比賽，共九隊參賽，期間並融入台灣史有獎徵答，發揚傳統民藝之外，也讓民眾認識台灣史，現場還會有台灣史資料提供民眾索取。另有青銀兒少共舞、共餐，及開漳聖王祝壽大典，平安宴預計席開四十五桌。

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