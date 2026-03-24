南市長照3.0升級 啟動全齡守護

南市府宣告「長照三．〇十年計畫」全面啟動，將持續強化醫療整合與智慧科技應用，完善長照服務體系。（記者王姝琇攝）

對象由高齡者擴至全齡失能、失智者 並強化醫照整合

台南市衛生局昨日宣告全面啟動「長照三．〇十年計畫」，以「擴大服務對象」與「強化醫照整合」兩大升級，建構從居家到機構、從高齡族群到全年齡失智者的無縫守護網，實踐「在地安老、幸福接力」的永續承諾。

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市府昨舉辦「長照三．〇全齡守護，幸福接力不中斷」發布會，說明台南長照體系將進行全面升級。市長黃偉哲表示，市府團隊將作為市民最堅實的後盾，透過科技輔助與醫療整合，讓長輩能在熟悉環境中安老並維持尊嚴，同時減輕家屬負擔。

推在宅責任醫療 提升住宿機構補助

衛生局長李翠鳳說明，「長照三．〇」推動照顧服務，由生活協助邁向全齡化與智慧化整合，對象由高齡者擴展至全齡失能與失智者，並納入年輕型失智症及急性後期照護對象；在服務方面，推動在宅責任醫療，讓醫師與長照團隊走出醫院，同時提升住宿機構補助，並增設夜間緊急服務；科技應用上，則由傳統輔具購置轉型為結合AI與物聯網之監測與租賃模式。

市府採三階段逐步推動實施，第一階段自去年九月起已啟動，放寬聘有外籍看護家庭使用社區式服務之資格，迄今已累計逾七七四〇人次受益，社區交通接送服務量成長三．九％。第二階段自今年元旦實施，正式將腦中風、燒燙傷及創傷性神經損傷等急性後期照護對象納入給付範圍，將出院後資源銜接空窗期由七日縮短至三日，朝「出院即返家」之目標推動。

7月起 智慧科技輔具補助3年6萬元

第三階段預計今年七月一日推動，將導入智慧科技輔具補助機制，每人每三年享有六萬元額度，補助類別涵蓋移位、沐浴及居家照顧床等，並改買為租，以減輕家庭一次性購置負擔。

黃偉哲強調，面對高齡人口快速成長，台南六十五歲以上長者明顯增加，市府將持續佈建長照資源，透過制度彈性與科技輔助，讓有需要的市民都能在長照體系中獲得支持與尊嚴。

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