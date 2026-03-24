國中生割頸案被害人父親：帶刀到校應送中介學校

立法院教育委員會昨日召開「校園安全與受教權的平衡」公聽會。（記者林曉雲攝）

批司法接不住高風險少年

新北市國中生割頸案，被害人的父親「楊爸」，昨出席立法院教育委員會「校園安全與受教權的平衡」公聽會，他直批，「司法接不住這些小朋友，結果要我們受害者來接住，這是很荒唐的一件事」；主張只要累積十大過、有帶過刀到學校的學生，都應該直接送中介學校。

司法院：精進少年事件處理

司法院少年及家事廳長鍾宗霖坦言少年司法制度有改革空間，並向楊爸致歉，強調已成立專案小組檢討缺失，將從制度透明、風險評估與跨體系合作三面向推動精進，目前約九成案件屬保護事件、僅一成進入刑事程序，主因在於「少年事件處理法」採分流與審前調查機制，加上隱私保護限制資料公開，未來將朝去識別化方向開放，以利研究與監督。

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楊爸痛批教育與司法體系各自為政、缺乏橫向聯繫，導致高風險少年未被妥善承接，最終釀成悲劇，他聽到很多人說高風險學生，實在聽得很生氣，兩個加害人就是高風險學生，郭生就是少觀所出來，去了一般學校，這是對的嗎？現在的獎懲制度，是在幫黑道找合適的人選，記過處分感覺成為他們的「徽章」、「投名狀」，反而成了嘉獎。他也呼籲強化教師管教權與校園安全機制，包括允許必要的安全檢查措施，以及在全國的教室設置緊急求救鈴，提升突發事件的應變能力。

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