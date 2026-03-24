興大許秋容成功復野種瓜溪 95歲藝術家王萬春創作帶路鳥

種瓜溪復育區沿途設置帶路鳥引路。 （許秋容提供）

南投縣國姓鄉種瓜溪，在中興大學生命科學系教授許秋容努力下復野成功，近日由在地九十五歲高齡的素人藝術家王萬春創作「帶路鳥」等動物雕像引路，盼讓種瓜溪復育區更易親近，持續與社區永續共榮發展。

拆水泥護岸復育生態

許秋容與同是生態學者的澳洲籍丈夫彼得，二〇一八年買下國姓鄉北山村種瓜溪畔一處農舍，並說服水利單位從二〇二三年起陸續打除近四百公尺長的水泥護岸與固床工，讓河床樣貌煥然一新，動、植物也重新繁衍，更透過中興大學USR團隊「環境韌性與永續─生態復育森川里共榮」計畫，持續進行生態復育。

請繼續往下閱讀...

惟種瓜溪復育區山路狹小且岔路多，農村水保署因而補助經費，委由王萬春老先生創作小白鷺、台灣藍鵲、竹雞、翠鳥、花嘴鴨及穿山甲等在地動物雕像，沿途豎立引路，並邀請茅埔社區民眾進行春植，種下金銀花等植物。

許秋容表示，期望種瓜溪逐漸恢復健康的溪流生態系，做為推動環境教育的優質場域，並讓人和自然和諧共榮，帶動地方綠色產業鏈的永續發展。

南投縣國姓鄉種瓜溪復野成功，盼成為推動環境教育的優質場域。（許秋容提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法