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    首頁 > 生活

    芳苑蛋雞場染禽流感 撲殺6.2萬隻

    2026/03/24 05:30 記者張聰秋／彰化報導
    彰化芳苑蛋雞場感染禽流感，6萬多隻蛋雞全撲殺。（彰化動防所提供）

    彰化芳苑蛋雞場感染禽流感，6萬多隻蛋雞全撲殺。（彰化動防所提供）

    今年彰化縣內首例確診感染禽流感疫情，發生在芳苑鄉的蛋雞場，六萬二三一四隻蛋雞全部撲殺，該場為例行監測採樣發現，業主可獲得評價額六折補償，價格評則由蛋價評價委員會核定確認。

    彰化動防所長董孟治表示，農業部規定，高病原性禽流感案例場主動通報可獲得補償，該案場是由公部門自動監測採樣發現，業主配合防疫人員的指導處理，即算主動通報，補償金為評價額的六〇％；評價額乃依蛋禽評價基準計算，目前確診前三個交易日的蛋價尚待中央畜產會公告，待蛋價確定後才能進一步計算撲殺禽隻及銷毀的雞蛋補償金額。

    中鏢的芳苑蛋雞場，一開始場內未出現明顯雞隻大量死亡，飼主也未發現異常，但公部門每季例行隨機監測採樣時，在蛋雞本身驗到病毒，雞隻檢體於三月十八日由農業部獸醫研究所確診為H5N1亞型高病原性禽流感病毒，防疫人員前天進場完成撲殺與環境消毒，避免病毒擴散。

    彰化動防所提醒，禽場出現異常應立即通報，一旦隱匿未報，最高重罰一百萬元；生物防疫措施不合格，重罰十五萬元，且場內家禽若檢出高病原性禽流感，被撲殺家禽也不會獲得補償。

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