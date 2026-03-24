帶領地科奧賽10連霸 張俊彥獲國家講座主持人

總統賴清德（左）頒發「國家講座主持人」給台師大教授張俊彥（右）。 （記者陳逸寬攝）

曾帶領台灣在地球科學國際奧林匹亞競賽締造「十連霸」佳績，並成功爭取在台灣主辦，台灣師範大學教授張俊彥，昨榮獲教育部「國家講座主持人」，深耕科學教育逾四十年，長年投入科學人才培育，並與博士生簡佑達開發跨平台雲端教室系統，推動智慧學習環境建置，受訪時感傷地說，簡佑達雖已先離開人世，但其心血成就幫助了很多人。

總統賴清德昨天出席表示，面對全球競逐頂尖人才的挑戰，政府的目標非常明確，不只為人才造橋，更要為學術鋪路，要用最實質且穩定的支持，讓台灣落實人才永續，成為全球頂尖教研人才可以安心深耕的地方。他看到優秀得獎者，更確信台灣具備榮獲諾貝爾獎的實力，能為世界變局提出解方，成為促進全球發展的重要力量。教育部長鄭英耀表示，面對AI及數位科技快速發展，教育部全力推動智慧學習與跨域人才培育。

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第廿九屆國家講座主持人共十位，除張俊彥之外，還包括清大許博炫和陳信龍、成大周明奇和胡潛濱、台大吳俊傑和吳逸民、吳明賢與高嘉宏，元智大學林志民是近十年來首位獲獎的私立大學學者。

第八屆國家產學大師獎共二人，台科大教授黃炳照及北科大教授李達生，李達生將AI導入節能減碳與冷凍空調系統，近十年產學合作金額近三億元，他致詞時感謝國家創造好的產業環境，提供產學合作好機會。

第六十九屆學術獎共十八人，其中高醫大校長余明隆是國際知名肝病研究學者，也是台灣首位獲得亞太肝臟研究協會（APASL）「Powell-Sarin成就獎」的學者；海大校長許泰文則為國際知名海洋工程專家。

教育部第29屆國家講座主持人、第8屆國家產學大師獎暨第69屆學術獎頒獎典禮昨天舉行，總統賴清德（前排中）表示，看到優秀得獎者，更確信台灣具備榮獲諾貝爾獎的實力。（記者陳逸寬攝）

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