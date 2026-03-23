為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    （新北）樹林十二股圳木棧道 護欄全更新

    2026/03/23 05:30 記者黃政嘉／新北報導
    樹林區公所近期已完成十二股圳木棧道環境改善工程。（新北市議員廖宜琨提供）

    樹林區公所近期已完成十二股圳木棧道環境改善工程。（新北市議員廖宜琨提供）

    新北市樹林區十二股圳是居民散步、休憩場所，木棧道因長年使用多處破損，周邊環境髒亂，經地方民代反映並爭取經費，樹林區公所自去年起共投入一千萬元，修繕二七〇公尺木棧道，近期完成改善工程，提升步道安全與環境品質。

    樹林區公所表示，二〇〇九年起在十二股圳沿線增設木棧道，總長度六四〇公尺，提供民眾休憩，因長年日曬雨淋，天然木材逐漸腐朽、老化，考量使用安全與耐久性，公所二〇一七年爭取補助經費，將原有木棧道全面更換為塑木地板，但沿線原木護欄仍隨時間劣化，二〇二一年起逐年編列預算，分段辦理護欄更新工程，二〇二四年已更新三一〇公尺，另有六十公尺配合捷運工程拆除。

    樹林區公所指出，剩餘未更新的二七〇公尺，二〇二四年十一月新北市議員廖宜琨偕同樹德里長陳雲明辦理會勘，由民政局分次補助七百萬元，搭配區公所自籌經費三百萬元，總經費一千萬元，加速辦理護欄更新工程，近日完工。

    廖宜琨說，十二股圳是居民休閒運動的重要空間，工程針對老舊木棧道進行整修與更新，並改善周邊環境，讓民眾安心地散步、運動。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播