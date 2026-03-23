蕭美琴偕歐洲使節 瑞穗路跑6公里

花蓮縣瑞穗鄉昨舉行「柚花追香路跑」，副總統蕭美琴邀多位歐洲駐台代表一起參加，並參觀農特產品攤位。（總統府提供）

迎著柚花香欣賞美景 帶領逛農特產攤位 以行動支持花蓮觀光

花蓮縣瑞穗鄉農會昨天舉行「柚花追香路跑─瑞穗場」，已經多年參加活動的副總統蕭美琴今年邀請多位歐洲駐台代表一起參加，也跑完六公里賽程，她並帶領國際友人參觀花蓮農特產品攤位，希望透過實際行動，支持在地農業與觀光，讓更多人看見花蓮的好山好水與豐富物產。

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6年前路跑首屆 蕭就開始參加

蕭美琴致詞表示，很高興再次來到瑞穗參加柚花路跑活動，並提及她早在六年前已參與首屆活動，從美國返國後也持續參加這項結合社區、運動與地方特色的活動，與各界一同分享花蓮的自然美景與人文魅力。此次邀請多位歐洲駐台代表及外交部次長陳明祺共同參與，期盼民眾展現熱情，歡迎國際友人到台灣，吸引更多國際人士走訪花蓮，支持花蓮觀光發展。

盼吸引更多國際友人 走訪花蓮

蕭美琴說，花蓮近年受地震及風災影響，對在地產業帶來衝擊，但對於未來發展仍深具信心，她強調政府將持續以具體行動支持地方農業與觀光，讓更多人看見花蓮的好山好水與豐富物產。隨後，蕭美琴與現場民眾一起完成六公里賽程，獲頒完賽證明，她也參觀農特產品攤位，與在地攤商親切互動，氣氛熱絡。

瑞穗鄉柚花追香馬拉松自二〇一九年開始舉辦，主辦的瑞穗鄉農會與同樣生產文旦柚的麻豆區農會合作，三月十五日在台南麻豆開跑，昨邀請各地選手一起到花蓮參與賽事，參賽者漫步在億萬朵的柚花海中，迷人柚花香迎面撲鼻而來，感受瑞穗的天然美景，希望透過路跑活動，帶領民眾認識在地特色，同時推廣文旦柚產業。

花蓮縣瑞穗鄉昨舉行「柚花追香路跑」，副總統蕭美琴邀多位歐洲駐台代表一起參加。（總統府提供）

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