虎尾全民運動館5月試營運 1週免費

虎尾全民運動館預計5月將試營運，免費讓民眾入館體驗。（記者李文德攝）

雲林縣虎尾鎮公所將原鎮立網球場拆建為「虎尾鎮立全民運動館」，公所表示，已發包委由專業團隊營運，預計五月試營運，開放民眾免費體驗，正式營運後體適能中心每小時五十元，六十五歲以上長者享有優惠，還有公益回饋時段，盼讓民眾有舒適運動環境。

虎尾全民運動館鄰近大崙腳公園及雲林地檢署，公所透過中央補助一億、縣府補助五千萬、自籌七千萬元，規劃地上三樓的場館，占地近八百坪，是繼斗六國民運動中心後，縣內第二座官方大型運動場館。

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虎尾鎮長林嘉弘表示，日前已發包委由舞動陽光公司經營，相關器材已陸續將進場，預計五月將試營運一週，讓民眾入內免費體驗，鼓勵民眾前往體驗。

舞動陽光執行長郭瑞龍表示，健身房將有百台以上器材，每小時收費五十元，六十五歲以上長者卅元優惠價，還有月、季、年卡服務，場館更有綜合球場，另會引進飛輪、高空瑜伽等課程，試營運期間購買課程享八折，健身房月、季卡享有七五折優惠。公益時段每天上午八至十點、週一至五下午二至四點，六十五歲以上長者及五十五歲以上原住民憑證免費進入健身房及球場，且規劃每年至少一次五百人次免費課程，更規劃鎮內各里免費週。

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