台江有夢音樂會 素人創作唱家鄉情

第17屆台江文化季首部曲「台江有夢音樂會」，在台江文化中心劇場開鑼。 （記者王姝琇攝）

13場次暖身 文化季4/11開幕 大神尪踩街、偶戲表演等帶出系列活動

二〇二六台江文化季以「內海派對．庄頭看戲」為主題，將於四至六月盛大登場，首部曲「台江有夢音樂會」在台江文化中心劇場開鑼，首場「大風吹．吹愛寫歌的人」由台南社大台江分校作曲班師生發表創作詞曲的新歌，老中青三代學員，展現為台江家鄉寫歌作曲的風格。

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十三個場次的「台江有夢音樂會」於三月廿一日開鑼，為文化季暖身，台江文化季四月十一、十二日開幕演出，包含八仙大神尪與海洋大偶熱鬧踩街遊行、行動劇場、偶戲表演及慢慢來教育市集；緊接著，台江劇場及戶外系列演出、各式靜態展覽、音樂會，及台江藝文社團博覽會陸續登場。

庄頭看戲 4至6月活動陸續登場

「台江有夢音樂會」發表會曲目由個人記憶與社會關懷出發，涵蓋轉型正義、情感守護與土地夢想，創作中交織多元聲音，其中集體創作《未插電．台江電音組曲》，透過語言節奏與聲音堆疊，描繪台江地景、記憶與生活，形塑流動而多層的地方聲音風景。

社大台江分校師生 譜寫在地情

台南社大台江分校執行長吳茂成表示，「台江有夢音樂會」首場演出，由社大台江分校作曲班廿七位師生，在台江文化中心實驗劇場發表新創歌曲，包括市議會秘書長顏昇祺也加入為家鄉寫歌行動，唱出《永續台江》，敘說台江美麗的濕地生態；溪頂寮代天宮委員、在地耆老吳銘福，以台江文化運動故事唱出《母是著認命》，鼓勵鄉親要以行動走出台江新命運；台江分校陶藝老師齊兢文則唱出《散步山海圳》；年輕一輩的孫琬婷以「台十七」為主題，譜出《一整條海線都是虱目魚的口味》。

指導老師陳婉菱表示，台江作曲班以創作為核心，帶領學員透過寫歌體驗音樂的力量。吳銘福說，活到老學到老，參與創作的這幾年，看見大家將對土地之情創作成歌曲，讓在地文化生根，深深觸動人心，台江風咧吹，吹出台江進步與驕傲。

台江有夢音樂會聽在地素人唱出自己為家鄉創作的歌曲，每首都觸動人心。 （記者王姝琇攝）

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