補強美化 南投市綠美橋規劃大翻修

南投市綠美橋承載許多市民共同的成長記憶，公所將大幅翻修。（記者張協昇攝）

南投市橫跨貓羅溪的綠美橋 不只是交通要道，更是許多市民共同的成長記憶。為了延續這份情感，公所正規劃綠美橋修繕工程，未來將有更平整的橋面，並優化排水與人行空間，達成「白天好走、晚上好看」的目標，讓老地標煥發新生命！

綠美橋是南投市一座多目標鋼拱造型景觀吊橋，總長二八〇公尺，一九九七年建造完成。當初係因附近國小及幼兒園學童、家長須沿中興路往來住家與校園之間，行走在車流量大的軍功橋路段，導致交通事故頻傳，才規劃興建此橋，專供行人、腳踏車及機車通行，民眾站在橋上可欣賞貓羅溪河岸景觀，尤其駕車行經高速公路南投段，遠遠即可看到造型優美的綠美橋。

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縣府工務處於二〇二〇年進行橋梁檢測，發現綠美橋鋼索、錨頭嚴重鏽蝕，判定為危橋，一度還封閉禁止通行。

市長張嘉哲指出，公所正規劃綠美橋修繕工程，將大幅翻修受損鋼構，補強結構耐震度，確保民眾走得安心，同時改善橋面及優化排水與人行空間，以及透過景觀照明更新，讓綠美橋再次點亮南投市的夜空，未來也會串聯河岸步道成為市民休憩好去處。

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