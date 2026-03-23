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    首頁 > 生活

    中市公車智慧站牌僅23％ 建置慢又頻故障

    2026/03/23 05:30 記者歐素美／台中報導
    民進黨台中市議員陳俞融批評台中市公車智慧型站牌建置進度緩慢，且現有設備故障率高。（陳俞融提供）

    民進黨台中市議員陳俞融批評台中市公車智慧型站牌建置進度緩慢，且現有設備故障率高。（陳俞融提供）

    陳俞融促加速、總體檢 交通局︰每日進行系統後台檢查 積極建置、汰舊

    民進黨台中市議員陳俞融指出，台中市政府力推的公車智慧型站牌建置進度緩慢，且現有設備故障率高，讓原本應便民的設施反成民怨來源，對此，交通局表示，每天都有在系統後台進行檢查，也會編列經費積極進行建置及汰舊作業。

    陳︰編列充足預算 提升覆蓋率

    陳俞融表示，根據市府統計資料顯示，截至今年二月，台中市公車站共七二九二處，其中智慧型站牌一七二〇座，普及率僅廿三．六％，全市有逾七成五的公車站牌仍是傳統站牌，民眾無法即時得知公車動態，對於長輩與通勤族極不友善。

    陳俞融指出，台中市智慧型站牌雖於二〇二三年新增二六〇座，但到了二〇二四年竟然全年僅新增六座，呈現斷崖式下跌，去年回升至二百座，建置龜速，令人擔憂，台中市要達到智慧公車站牌高普及率恐遙遙無期。

    此外，既有設備的妥善率更是大問題。陳俞融指出，根據市府資料，智慧型公車站牌的維修次數居高不下，二〇二三年維修五二四次，二〇二四年暴增至八一三次，去年也有四〇一次，最常見的維修態樣是「接獲報修但現場運作正常」，顯示系統後台與前端顯示資訊恐有落差或設備時好時壞，呈現不穩定狀態。

    系統不穩定 智慧交通效益打折

    陳俞融強調，智慧型站牌的優勢在於提供精準的到站資訊，但目前僅兩成多的覆蓋率，加上頻繁的故障維修與不穩定的系統，已讓智慧站牌的效益大打折扣，要求市府檢討建置策略，編列充足預算加速提升覆蓋率，並針對頻繁故障的機型與路段進行總體檢，確保系統穩定運作，真正落實智慧交通的便利性，不要讓市民對大眾運輸失去信心。

    台中市交通局回應指出，市府每日皆派員於系統後台進行自主檢查，若發現異常狀況，即派員至現場檢修，確保站牌正常運作，未來將持續編列經費，積極建置智慧型站牌及汰舊換新作業，以提升智慧型站牌覆蓋率，同時精進系統相關穩定與正確性，提供民眾便利的搭乘環境。

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