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    首頁 > 生活

    設環湖步道 高市夢裡滯洪池5月啟用

    2026/03/23 05:30 記者陳文嬋／高雄報導
    高市夢裡滯洪池預計5月啟用，環湖親水步道將串聯果嶺自然公園。（記者陳文嬋攝）

    高市夢裡滯洪池預計5月啟用，環湖親水步道將串聯果嶺自然公園。（記者陳文嬋攝）

    高雄市仁武與鳥松區交界有一處天然埤塘，水利局投入三一七〇萬元，將打造「夢裡滯洪池」，並種植一百多棵樹木，增設環湖親水步道，預計五月完工啟用，串聯果嶺自然公園、澄清湖風景區、雙湖公園等，形成四百公頃綠地。

    仁武與鳥松交界處地勢低窪，形成一處天然埤塘，鄰近七十四期市地重劃區，水利局投入三一七〇萬元，推動在地蓄洪環境整理工程，將降挖〇．七至一．五公尺，打造「夢裡滯洪池」，蓄洪量一．六五萬噸。

    水利局表示，工程採取在地蓄洪，「夢裡滯洪池」可收納山坡地逕流水暫時蓄洪，並於東西側入口配置節點廣場，颱風挾帶豪雨來襲之際，引水往滯洪池進行收納，待整體降雨趨緩後，藉由管涵排入曹公新圳，避免大量逕流水短時間灌入曹公新圳，造成宣洩不及釀成積淹水。

    水利局也種植一百多棵樹木，包括茄苳、台灣櫸木、楓香、黃連木等，營造環湖親水步道，全長八三〇公尺，設有觀景平台、前後廣場、樹穴座椅、草皮護坡、停車空間等，並搭配景觀燈，夜間點亮步道，方便民眾運動。

    水利局指出，目前工程施工中，滯洪池的坡面已整理完成，管線及排水管也埋設完成，進行人行道、草皮鋪設，整體進度已大幅超前，預計五月完工啟用，成為民眾休閒好去處。

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