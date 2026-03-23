3開發案陸續上路 高捷橘線人潮可期

高捷橘線O9聯開案啟動，圖下方道路之下即為捷運路線。（工務局提供）

O9、O10站聯開案啟動 O11站日系商場年底開幕 將帶動整體運量

高雄捷運橘線O9苓雅運動園區站、O10衛武營站聯開案陸續上路，加上緊鄰O11鳳山西站的鳳山三井LaLaport可望於今年底開幕，連續三個捷運站的大型開發案，可望讓橘線整體運量急起直追。

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高雄捷運公司統計，捷運紅線今年二月每日平均運量為十五．八萬人次，橘線五萬三千四百人次，輕軌五萬三一七八人次，輕軌幾乎追上橘線，橘線運量如何提升引發關注。

高市捷運局指出，橘線O9苓雅運動園區站、O10與Y18（黃線）衛武營站的聯開案陸續啟動，加上緊鄰O11鳳山西站的三井LaLaport可望於年底開張，這三站帶動的人潮，將成橘線運量上揚的動力。

O9站3基地 預計2033年10月完工

捷運局說明，O9站的A基地今年元月與聯上實業與美力營造簽約，預計投入六十五億元打造兩棟廿二層住商複合式大樓；BC基地評選三月出爐，欣巴巴團隊預計興建三棟廿八與卅一層地上建築，打造結合運動休閒、商辦、飯店與住宅的運動園區，預期二〇三三年十月完工。

O10站 規劃5棟38至52層大樓

橘線O10／黃線Y18站衛武營聯開案去年八月簽約，由華友聯集團、達麗建設與海悅團隊獲選最優申請人，預計投資逾二五三億元，規劃五棟地上卅八至五十二層的複合式建築物，打造高雄國際藝文聚落，預計二〇三三至二〇三六年分段完工。

日商三井不動產集團斥資百億元在O11鳳山西站旁打造的三井LaLaport，結合購物、餐飲、娛樂的大型休閒購物中心，去年十二月上樑，可望於今年第四季開幕，預計引進兩百七十家特色店舖進駐，將成南台灣指標商場。

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