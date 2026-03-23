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    首頁 > 生活

    台東老宅延壽 陳瑩允爭取增加名額

    2026/03/23 05:30 記者黃明堂／台東報導
    內政部昨天到台東辦「老宅延壽機能復新計畫」說明會，立委陳瑩（右四）、莊瑞雄（左四）鼓勵有需求的老宅提出申請。（記者黃明堂翻攝）

    內政部昨天到台東辦「老宅延壽機能復新計畫」說明會，立委陳瑩（右四）、莊瑞雄（左四）鼓勵有需求的老宅提出申請。（記者黃明堂翻攝）

    行政院日前宣布啟動「老宅延壽機能復新計畫」，立委陳瑩、莊瑞雄要求內政部長劉世芳安排到台東辦理說明會，前天由內政部次長董建宏主持說明會。陳瑩表示，「老宅延壽」對屋齡及人口比例老化偏高的台東，可以讓居住環境更安全、讓長輩住得更安心。

    內政部到台東辦說明會

    根據國土管理署房屋稅籍資料，台東屋齡三十年以上住宅共有六萬零八百二十六間，台東所有房屋超過三十年的比例高達百分之六十八．八，「老宅延壽」修繕補助適用對象為全國屋齡三十年以上的合法建築物。自今年五月起受理申請，至二〇二七年十二月三十一日止；若住戶中有六十五歲以上長者或弱勢族群，室內修繕補助每戶最高可加碼至三十萬元。

    長輩同住 莊瑞雄籲增加補助

    陳瑩強調，台東老舊住宅比例相當高，非常需要「老宅延壽」政策協助，未來會持續爭取增加補助名額，莊瑞雄，建議相關部會在制定補助標準時應更具備同理心與彈性，未來可研議除了每戶基本的修繕補助外，若家中有長輩同住，可視情況額外加碼十萬至三十萬元的專案補助金。

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