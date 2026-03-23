20多年未改善 中壢延平路拓寬人行道

中壢延平路人行道改善工程，於今年1月試辦環北路口施工，測試對交通影響。（記者李容萍攝）

桃園市中壢區延平路（元化路至環北路）是中壢區往返桃園區主要道路，長期交通繁忙，其間中壢仁海宮及中壢天晟醫院更是人潮、車流聚集之處，該路段早期設置的人行道歷經廿多年未改善，已不符現代行人安全需求；桃園市政府養護工程處展開跨局處合作，透過調整車道寬度用以拓寬人行道，並採用高壓磚材質進行鋪面整合，結合設施外移、規劃公車停車彎等，進行改善中。

沿線仁海宮、天晟醫院 人潮、車流聚集

相關工程於今年一月試辦環北路口，後續將於三月底開工，並採分段交叉施工，總施作長度約三八〇公尺，總面積約一九〇〇平方公尺，工程費約四二〇〇萬元，預計八月底完工。

請繼續往下閱讀...

養工處主任秘書姜志男指出，配合工程設計，將調整車道寬度，該路段原為雙向四車道，寬度各三．五公尺搭配一．三公尺路肩及一．八公尺人行道，改善後內側車道改為三．三公尺，並縮減路肩寬度為〇．三公尺，用以大幅增加人行道寬度至三公尺，提升行人通行安全及便利性。

姜志男說，依照國土管理署及無障礙協會最新規範，將改善無障礙坡道及導盲設施，且運用標線型人行道及不同材質鋪面，畫出明確的動線讓人車分道，以提升行人優先的用路觀念。

另外，該路段有二處公車站，分別為新街站及中壢聯合辦公大樓站，皆屬於高使用率的大站，改善工程施作前也橫向聯繫市府交通局及公車業者會勘，決議施作公車停車彎，讓公車停靠進站時可減少影響後方車流，確保交通順暢。

中壢延平路上的仁海宮及天晟醫院，屬於人潮、車流聚集之處，行人安全設施亟待改善。（記者李容萍攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法