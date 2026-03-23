台北開齋節 野餐聽歌逛市集

「台北開齋節」昨天在大安森林公園登場，現場規劃清真市集、文化體驗等活動，穆斯林與民眾席地野餐同樂。 （記者廖振輝攝）

「台北開齋節」昨天在大安森林公園登場，台北市長蔣萬安表示，活動舉辦多年備受國內、外穆斯林肯定，一年比一年精彩，今年規劃清真市集與穆斯林友善成果展區，讓民眾在品嚐異國美食、文化之餘，也能了解台北市推動穆斯林友善背後的努力。印尼駐台代表艾吏福（Arif Sulistiyo）致詞說，台北是友善穆斯林的城市，但也希望未來能有更多祈禱設施。

友善穆斯林 使節盼更多祈禱設施

昨天大安森林公園晴空萬里，許多穆斯林提前到場，鋪設野餐墊就地而坐，享受好天氣並在大樹環繞下吸收芬多精，或是來回穿梭清真市集、音樂舞台，體驗伊斯蘭書法、聆聽印尼人氣創作歌手Feby Putri高歌，相當愜意。

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蔣萬安指出，台北開齋節象徵感恩分享的精神，每年都能感受到穆斯林朋友的熱情，台北市目前已有超過一百個景點跟旅宿，獲得穆斯林友善認證，也得到國際創新大獎，致力打造「不分族群、文化、國界」的多元包容的友善城市；艾吏福則建議，希望未來能有更多祈禱設施。

「台北開齋節」昨天在大安森林公園登場，現場規劃清真市集、文化體驗等活動，穆斯林與民眾席地野餐同樂。 （記者廖振輝攝）

「台北開齋節」昨天在大安森林公園登場，現場規劃清真市集、文化體驗等活動，穆斯林與民眾席地野餐同樂。 （記者廖振輝攝）

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