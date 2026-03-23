台新青少年志工菁英獎揭曉 鼓勵得獎者點亮社會的光

第二十六屆台新青少年志工菁英獎「親善大使獎」，由自學生黃新雅及復興實驗高中黃寶慧獲得。（台新新光金控提供）

台新青少年基金會第廿六屆「台新青少年志工菁英獎」，前天舉辦表揚典禮，其中，傑出志工獎及社團獎代表獲副總統蕭美琴接見，肯定其卓越貢獻。

現場由台新青少年基金會董事長蔡清祥、童軍文教基金會董事長王文華致詞勉勵，台新新光金控董事長吳東亮及新光人壽董事長魏寶生也受邀頒獎。最後由教育部青年發展署署長陳雪玉和衛福部主任秘書劉玉娟揭曉榮譽獎項「親善大使獎」及「全國菁英獎」得主；「親善大使獎」由自學生黃新雅及復興實驗高中黃寶慧獲得。

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本屆全台計一八三〇件服務事蹟報名，台新青少年基金會董事長蔡清祥指出，本屆得主中，許多人從受助者轉變成主動付出的領導者，傳承志工的服務精神。童軍文教基金會王文華則說，青少年自發性的服務與童軍的奉獻理念不謀而合。

「親善大使獎」得主黃新雅長期照護零至二歲具藥毒癮或愛滋嬰幼兒，更研讀理論並應用於服務中。復興實驗高中的黃寶慧，因見證弟弟在美國透過早期聽力篩檢重拾溝通能力，發現台灣青少年聽力篩檢制度缺口，進而創立組織並向公部門立法遊說。

「全國菁英獎」八名傑出志工包括復興實驗高中趙子淇以西洋棋陪伴自閉症孩童建立社交橋梁；同校楊可煌創立「台灣青年展團隊」，募資百萬元推動偏鄉藝術共創；華美美國學校何品潔陪伴自閉症孩童策劃藝術展覽；義大高中魏廷宇以籃球結合英語學習，陪伴弱勢兒童；台南女中許惟淳長期投入國內外志工服務，以音樂與語言專長關懷弱勢；曙光女中李翊甄遠赴迦納陪伴失學女童學習；羅東高商陳湘涵從新住民二代經驗出發，推動多元文化教育；慈濟大學附中周澤恩將偏鄉成長經驗投入部落關懷與人道服務。

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