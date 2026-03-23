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    首頁 > 生活

    無障礙空間不足 重症童被迫放棄口腔治療

    2026/03/23 05:30 記者林志怡、侯家瑜／台北報導
    台灣重症兒360發展協會秘書長楊玲玲指出，一般診所無障礙空間不足，許多照顧者因此無奈放棄重症兒口腔照顧，需要政府提出整合性的改善方案。（資料照，協會提供）

    台灣重症兒360發展協會秘書長楊玲玲指出，一般診所無障礙空間不足，許多照顧者因此無奈放棄重症兒口腔照顧，需要政府提出整合性的改善方案。（資料照，協會提供）

    在制度與人力問題外，對特殊需求者而言，牙科求診困難更體現在日常生活中。身心障礙團體指出，無障礙環境不足、就醫流程不友善，加上照顧負擔沉重，讓不少家庭最終選擇放棄口腔治療。

    台灣重症兒三六〇發展協會秘書長楊玲玲指出，身心障礙者的口腔照顧，也與肺炎息息相關，在口腔健康不佳的情況下，患者因感冒、嗆咳而引發肺炎的機率將明顯增加，且若肺炎反覆發生，亦衍生出肺部慢性病變。

    楊玲玲指出，目前協會照顧一百多位居家重症孩童，均使用呼吸器，其中三分之一氣切，另部分因吞嚥障礙，使用胃造廔管，不少照顧者誤以為沒有經口進食，就不需要進行口腔照顧，對於障礙者的口腔照顧意識與能力明顯不足。

    此外，楊玲玲表示，即使照顧者有心安排患者定期洗牙，能提供居家診療的牙醫師非常有限，要找可攜帶大量設備、提供服務的醫療院所太少，還有一般診所無障礙空間不足，許多照顧者因此無奈放棄重症兒口腔照顧，需要政府提出整合性的改善方案。

    就醫流程不友善

    身障盟秘書長洪心平也指出，看牙醫對身障者是一場巨大的挑戰，許多病友無法理解醫療程序，容易產生劇烈抗拒，許多個案需要麻醉科醫師配合並在大醫院進行，每次看診成本與風險都等同於一場手術，政府應強制要求新設診所納入無障礙設計，打破醫療不平權的現況。

    針對長者部分，台灣失智症協會秘書長陳筠靜表示，失智長者因認知功能受損，牙科治療時常因恐懼而咬傷醫師、拒絕配合等，且特需牙科資源集中於大醫院，社區診所就醫受阻，政府應推動「醫療分級」與「各科失智培訓」，鼓勵各科醫師提升失智辨識力，讓輕度失智者能在基層診所獲得妥善照顧。

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