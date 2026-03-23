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    首頁 > 生活

    病人來源不穩、配套不足 人力難投入

    2026/03/23 05:30 記者邱芷柔、林志怡、羅碧／台北報導
    牙醫父子檔義工邱廷上、邱筠太到創世屏東院為植物人洗牙，讓院方及植物人家屬們都格外感心。（資料照，記者邱芷柔攝）

    牙醫父子檔義工邱廷上、邱筠太到創世屏東院為植物人洗牙，讓院方及植物人家屬們都格外感心。（資料照，記者邱芷柔攝）

    特殊需求者看牙不易，為讓醫療「走進家裡」，健保署今年度「牙醫門診總額特殊醫療服務計畫」，總經費由八．五億提高至九．五億，並同步調升居家牙醫給付、放寬服務次數與對象，不過牙醫師直言，問題不只是錢，還包括病人來源不穩、配套不足等隱形成本，導致人力仍難投入。

    複雜治療仍須轉診

    健保署今年調升居家牙醫服務給付，並新增八十歲以上長者納入服務對象。

    中華民國牙醫師公會全聯會總額特殊計畫召集人簡志成指出，調高給付確有幫助，但到宅服務與診所看診差異極大。到宅服務需花費大量交通時間，且設備受限，多半只能進行洗牙、塗氟等基礎處置，複雜治療仍須轉診。

    搭車、搬設備都是成本

    簡志成指出，在都會區找停車位困難，還可能被罰，有些醫師自費搭計程車，一趟上千元，若向家屬收費，弱勢家庭又難以負擔，碰上沒有電梯的老舊公寓，還得自己搬設備上下樓，這些隱形成本都不在健保給付範圍內。

    他也提到，個案來源不穩同樣是問題，目前醫師多仰賴長照據點或居家護理師轉介，「常常不知道病人在哪裡」，若能建立類似長照的單一窗口，整合個案與資源，才能降低投入門檻。

    特需者牙科分流失靈

    目前有一三九家醫院、一四〇六家基層診所提供特需者牙科診療服務，但醫界點出分流失靈問題。台大醫院特殊需求者牙科醫療服務示範中心主任陳信銘指出，特需者牙科治療量能主要集中於七間示範中心，患者實務上常因基層診所無障礙設施不足無法進入，或被診所認定個案「病情複雜」，建議轉往示範中心，導致醫學中心負擔沉重，基層難以承接，轉銜機制難以順利運作。

    陳信銘表示，特需個案常因認知或身體限制，配合度較低，醫師除需具備行為誘導能力，面對高血壓等系統性疾病患者，也必須同步監測血壓、血氧等生理數據，因此每次看診都相當耗時。

    衛福部口腔健康司司長張雍敏表示，依二〇二五年資料，一一六家醫院設有身心障礙特別門診；持續鼓勵醫院與診所投入服務，整體資源正逐步擴充，未來也會持續推動醫療分級制度。

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