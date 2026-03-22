高雄內門宋江陣開鑼 大港開唱連2天

高雄內門宋江陣開場 ，共十一隊爭搶王者之璽。（觀光局提供）

高雄山、海都熱鬧，山區的內門宋江陣昨天開幕，啟動連續十六天的賽事與節慶，靠海的大港開唱昨在駁二開場，逾百組演出陣容嗨翻港灣。

宋江陣開場由宗興武藝創意宋江陣、中埔埤仔墘宋江獅陣、實踐大學高雄校區越南學生組成的宋江陣隊伍尬陣演出，高市副市長李懷仁、內門紫竹寺主委劉銀城與觀光局長高閔琳依序敲鑼後，宣告開幕，邀請全台民眾鬥陣看熱鬧、吃辦桌、齊遶境。

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李懷仁表示，宋江陣已邁入第廿六年，感謝內門紫竹寺、內門南海紫竹寺及順賢宮，輪流與市府共同推廣傳統藝陣文化，今年共有十一隊參加全國創意宋江陣頭大賽，角逐高額獎金及「王者之璽」最高榮耀；為期十六天的活動包括陣頭拜觀音、宋江陣頭賽、羅漢門迎佛祖遶境、宋江大宴、文史導覽小旅行等。

大港開唱音樂祭昨、今兩天，在高雄駁二藝術特區登場，號召逾百組演出陣容，共有來自台灣、日本、韓國、美國、法國、德國、芬蘭等國音樂人齊聚，還有陳亞蘭、陽帆、謝金燕等綜藝大咖也將降臨大港，重現台灣音樂綜藝的黃金歲月。

主辦單位指出，本屆規劃三大主舞台南霸天、女神龍、海龍王，還有卡魔麥、海波浪、藍寶石、大雄丸各種類型演出。

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