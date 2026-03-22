竹市府要求學童肖像永久授權 家長抗議

新竹市孩子肖像權被市府要求永久授權使用，市府的做法已讓家長炸鍋，綠營民代更轟把孩子當宣傳工具。（擷取自網路社群）

教育處：重提修訂後同意書給家長

新竹市家長社群前晚炸鍋，原因是新竹市府教育處竟要求家長要授權孩子的肖像權永久授權及涵蓋全球。多名市議員收到家長陳情抗議，鄭美娟批市府的設計未提供「不同意」選項，更要求家長簽署「永久使用」且「全球適用」授權條款，是剝奪孩子權利。曾資程更批市府把孩子當高虹安的宣傳工具，實在太誇張。

剝奪孩子權利 東門國小致歉

對此，市府教育處表示，針對東門國小前天請導師發放兒童節活動的「影像使用授權同意書」，因文件內容表述有誤，造成家長的疑慮與困擾，校方已向家長們致上誠摯的歉意。校方已針對相關內容檢視修正，將於近期重提修訂後的同意書給家長。

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鄭美娟：同意書無「不同意」選項

鄭美娟說，教育處及學校給家長的同意書在設計上，欠缺對家長選擇權與學生肖像權的基本尊重，不僅未提供「不同意」選項，更要求家長簽署「永久使用」且「全球適用」的授權條款，權利讓渡範圍過於廣泛，已超出合理行政使用必要，並非所有家長都願意讓孩子的影像被使用於各類公開場合，尤其在數位時代影像傳播快速，一旦授權無限期且全球使用，將難以回收與控管，對未成年人權益保障顯然不足。她要求同意書應明確區分使用範圍、用途與期間，並提供家長勾選同意與否選項。

曾資程斥把孩子當高虹安宣傳工具

曾資程也批孩子不是市府的宣傳工具，肖像權，更不應被模糊處理、甚至被過度擴張使用。他要求涉及未成年人的肖像使用，市府應告知用途、限定使用範圍與期間、提供家長「同意或不同意」的選擇權、尊重孩子本身的意願與感受。教育處與學校的做法在法律上存有疑慮，在倫理上更難被社會接受。

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