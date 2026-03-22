清明連假 全國訂房率已近5成

4月初就是4天清明節連續假期，交通部觀光署統計各縣市訂房情況，截至昨天，全國平均訂房率為49.35%。（記者黃宜靜攝）

四天清明連假將至，交通部觀光署統計，截至廿日，全國平均訂房率四十九．三五％，假期前三天平均訂房率前三名為台北市六十六．三％、雲林縣五十六．四二％、嘉義市五十．八七％，僅北市破六成；其他尚有台中市、台南市、澎湖縣及連江縣四縣市超過平均。

觀光署旅宿組長曹逸書分析，連假正值花季與兒童月，活動豐富，如北市有花季，雲林有劍湖山世界主題樂園，嘉義有漫遊嘉義，澎湖縣「清明孩想玩世界」跳島行程、馬祖藍眼淚季等藝術慶典，再加上清明掃墓祭祀，吸引親子客與返鄉人潮。

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交通部高速公路局預估，連假南向車流集中於前兩天，桃園、新竹、彰化瓶頸路段及鄰近墓區（如苗栗、台中及南投）等路段易壅塞，建議用路人上午五點前或中午十二點之後出發；北向車流估集中在連假第三、四天，南投、彰化、台中、苗栗、新竹及桃園瓶頸路段易壅塞，中部可於中午十二點前出發，南部可在上午九點前出發。

國五部分，高公局表示，連假第一、二天上午五點起南向車流逐漸湧現，建議上午五點前或下午五點之後出發；四月四日至六日預估上午九點起北向車流逐漸增加，並持續至深夜，建議上午九點前出發。

為分散車流，清明節前二個週休實施單一費率再七折，連假實施單一費率及每日〇至五點暫停收費等措施。

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