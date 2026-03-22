照顧寄養兒 法國女婿想再來一個

惠萍（右）與Ben（左）照顧小凱，開心成為一家人，也呼籲更多人能投入寄養家庭行列。（記者蔡淑媛攝）

悉心呵護發展遲緩、自閉症狀3歲男童小凱 視如己出

打開家門，讓愛住進來！惠萍與法國籍丈夫Ben結婚十三年未生子，他們在一年多前申請成為寄養家庭，照顧到有發展遲緩及自閉症狀的三歲男童小凱，兩人用無比的愛與耐心，帶領小凱逐漸成長，夫妻直言：「有了孩子讓家庭更圓滿，夫妻感情更好」，更考慮要再照顧一個寄養童。

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有了孩子 惠萍與尪愛更完整

「有了小凱讓我們的愛更完整了！」惠萍與Ben曾嘗試領養孩子，但手續繁複、估計至少要等三年，讓兩人打退堂鼓，後來決定擔任寄養家庭，沒想到第一個寄養童就是緊急安置的孩子小凱，有嚴重發展遲緩與輕微自閉症，不會說話、不會表達，喝水要用奶瓶、吃飯要人餵、時時刻刻都要人陪。

小凱剛到寄養家庭時有如驚弓之鳥，情緒容易爆炸、痛哭，幸好惠萍曾擔任過教保員，她用耐心引導小凱情緒，給予擁抱與陪伴，法國籍的Ben負責陪玩，並透過拿手的法國菜與點心「收買」小凱的心，晚上小凱不敢一個人睡，天天擠在兩人中間，如無尾熊般抱著Ben入睡。

惠萍與Ben也帶著小凱做早療、陪玩、學習，現在小凱已經會拿字卡表達意見，個性也變活潑、情緒逐漸穩定；Ben提起小凱時滿是寵愛，他說，小凱不會說話，但看到他與惠萍的眼神充滿安心、還會撒嬌，已經把他們當作爸媽，由於寄養童不能出國，Ben法國的家人都說要來台灣看孩子。

「來我們家的孩子 就是我的孩子」

惠萍則說，有了小凱後，發現Ben竟是如此有耐心，成為寄養家庭讓兩人都看到對方最美的一面，有了照顧孩子的共同目標，變得更相愛，為了讓小凱有伴，也考慮再照顧另一個孩子；Ben直言：「來我們家的孩子就是我的孩子！」

家扶籲更多成員加入寄養家庭行列

家扶基金會南台中家扶中心表示，近年寄養家庭老化、減少，寄養家庭五十歲以上比例高達七十六％，逐漸形成祖孫照顧模式，但是寄養兒少中有一半是六歲以下學齡前幼童，且有六十三％特殊需求兒少，更需具備教養技巧與耐心，盼社會有更多家庭加入。

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