黃昆輝教授教育基金會：以國家戰略高度 推動「AI賦能教育」

黃昆輝教授教育基金會昨日舉辦大AI時代的中小學教育革新綜合建言發表會，左起教育部資訊及科教司副司長邱仁杰、台北教育大學副校長劉遠楨、基金會董事長黃昆輝、台中教育大學校長郭伯臣及台南市教育局長鄭新輝。（記者叢昌瑾攝）

生成式AI快速發展，全面衝擊中小學教學現場。黃昆輝教授教育基金會昨日舉辦「大AI時代的中小學教育革新」建言發表會，基金會董事長黃昆輝表示，迎向大AI時代，台灣教育正站在關鍵轉型路口，呼籲政府以國家戰略高度，跨部會推動「AI賦能教育」，全面翻轉課程、教學與評量。

建言讓AI應用落實教學現場

基金會去年已舉辦「大AI時代的中小學教育革新：課程、教學與評量」政策研討會，昨日持續發布教育政策建言；黃昆輝表示，基金會盼促進跨界共識與合作，讓AI在教育應用得以落實於教學現場，為台灣教育帶來公平、正義和永續。

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教育部資科司副司長邱仁杰回應表示，AI將成為改變教學本質的重要催化劑，教育部持續深化數位內容與學習平台，並推動新一代AI學習系統，也將建立AI素養架構、強化教師專業發展及教育大數據應用。

成立國家級推動中心 跨部會協作

台中教育大學校長郭伯臣主張，應成立國家級AI教育推動中心、建構整體藍圖、強化跨部會協作、發展教育專屬AI工具，逐步落實「生生有平板」基礎建設，建立師生AI素養架構，且從師培端全面導入AI，打造「AI賦能教育」國家品牌。

台北教育大學副校長劉遠楨認為，可建立分階段AI課程、強化教師支持系統、推動多元評量及建立AI倫理與資料治理機制。台南市教育局長鄭新輝建議中央建置全國性AI學習平台、訂定AI素養指標。

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