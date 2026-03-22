教部國際攬才 初聘到任獎金最高500萬

教育部鎖定世界排名前一百名大學的博士、學者及研究者等，來台任教的初聘到任獎金最高五百萬元。（資料照）

鎖定世界百大名校 提升高教競爭力

為因應高教體系面臨人才斷層與國際競爭壓力，教育部投入六十億推動「大學校院高等教育人才永續發展促進計畫」，教育部次長朱俊彰昨指出，未來十年台灣將迎來大規模教師退休潮，而美國關稅政策限縮大學補助，促使國際科研人才流動加劇，政府鎖定世界排名前一百名大學的博士、學者及研究者等，來台任教的初聘到任獎金最高五百萬元，以提升高教競爭力，但約僅開放台灣大學等十二所大學可申請。

朱俊彰表示，未來五年預估約有兩成教師將屆齡退休，國外教授年薪約一三三萬元至四五九萬元，國內教授年薪僅約一二六萬元至二二四萬元，最高薪價差兩倍。人才永續計畫對象為首次獲聘為助理教授以上職級之編制內專任教師，且非我國大專現職教師或學術研究機構研究人員，外國籍教師得為編制外專案教師。

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未來5年 約兩成教師屆齡退休

計畫設有「獎勵金分級制度」分四級，A級鎖定世界排名前五〇名大學博士、近五年任全職研究員或教職、具重大國際成果之頂尖人才，到任獎金三百至五百萬元；B級為前一百名大學博士且具國際合作跨域專長，到任獎金一五〇至二五〇萬元；C級為近五年前一百名大學或國際頂尖研究機構任全職研究者或教職，ABC級皆可再依表現領取留任獎金。

台大昨校務會議報告教育部人才永續計畫，校長陳文章指出，新聘助理教授月薪約七萬至九萬元、副教授約八萬至十萬元、教授十萬至十二萬元，台大已各加四萬、六萬及八萬彈性薪資，教育部人才永續計畫將一次提供十年期經費，提升攬才誘因。

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