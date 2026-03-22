台大培養頂尖學者 10年砸20億

台灣大學昨日舉行114學年度第2學期第一次校務會議，由校長陳文章（中）主持並進行校務報告，會中公布台大2億元椰林學者加薪計畫。（記者廖振輝攝）

全球高教人才爭奪戰加劇 中生代學者最高年獲千萬補助

全球高教競爭升溫與人才爭奪戰加劇，台灣大學積極布局拔尖與留才策略。台大昨日召開校務會議，校長陳文章指出，校方透過企業與校友捐款設立「椰林學者與鴻鵠講座計畫」，鎖定四十至五十五歲具發展潛力的中生代學者，每人每年最高可獲一千萬元經費補助，以二十名為原則、最長支持十年，整體規模上看二十億元，培養頂尖學術領袖。

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鎖定40至55歲具發展潛力學者

陳文章說明，椰林學者可同時具備教育部「玉山學者」或「玉山青年學者」資格，其中玉山學者每年最高可獲教育部約五百萬元補助、玉山青年學者約一五〇萬元，可形成多元資源疊加的支持模式，強化台大在國際攬才留才的競爭力。

近3年新聘教師243人

陳文章指出，台大每年約有近五十名學者參與各類人才計畫，並結合企業資源提供研究與生活支持，包括企業捐助興建學者宿舍，改善教師居住條件等。他強調，民間資源在運用上更具彈性，有助長期支持學術發展，對延攬國際人才尤其關鍵。

台大統計，二〇二三年至二〇二五年間新聘教師二四三人，並培育玉山學者與玉山青年學者共四十九人，同時透過彈性薪資制度提供四四二人次加給、二一七人次特聘教授名額，持續強化師資陣容與留才誘因。

台大並持續推動跨領域與團隊型研究計畫，已執行跨領域種子計畫三十九案、核心研究群五十六團隊，聚焦人工智慧、智慧科技、分子生醫、前瞻材料與數位人文等關鍵領域；並與歐美頂尖大學共建研究中心與實驗室，深化量子科技、精準醫學與半導體等前瞻研究。

陳文章透露，已募得約五至六億元資金，未來將持續籌措經費，相關經費可由學者彈性運用於薪資或研究支出，例如在人工智慧等高競爭領域可用於提升待遇，或用於延攬國際研究人才與促進學術交流。

高中生進階課程 布局招生

少子化也促使頂尖大學提前布局學生來源。台大推動「高中生進階課程五年試辦計畫」，已吸引北一女、師大附中等五校共一四八名學生參與，一一五學年度將再擴大參與的高中，預計提供四五〇人次名額，並評估導入線上教學，讓外縣市與偏鄉學生也能參與，強化高中與大學間的學習銜接。

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