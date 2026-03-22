享受綠意 中和打造3森林系共融公園

中和嘉穗公園以地形與多層次綠帶圍塑出遊戲場域，以「城市森林健身房」為概念。（新北景觀處提供）

為呼應全球生態永續趨勢，新北市綠美化環境景觀處近年推動結合自然意象與友善設計的特色共融公園，打造出城市裡的「森林派對」，中和區有自強公園、嘉穗公園與錦和運動公園三座森林系共融公園，適合闔家同遊體驗公園綠意，也提供不同年齡層的孩子快樂遊戲。

景觀處指出，自強公園以「都市森林覓徑」為主題設計，運用自然建材建置，設有木棧平台、滑索設施，也有明確分齡動線，學齡孩童可挑戰攀爬網與滑索吊橋等高架設施。

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嘉穗公園以地形與多層次綠帶圍塑出遊戲場域，以「城市森林健身房」為概念，設置木製坡面滑梯、攀爬坡道與林下沙坑，鼓勵孩子挑戰肢體協調與體能發展。

錦和運動公園是新北少數結合大型活動草地與共融遊戲場的綠地之一，園內遊具以原木材質與自然色系為主，包含沙坑、滑梯、網繩攀爬區與自然通道，綠地、林蔭座椅區也適合野餐。

坪林茶博館舉辦「茶山繚療」

新北市坪林茶業博物館昨天和今天舉辦「茶山繚療」，活動以坪林為起點，串聯石碇、深坑、雙溪、新店至烏來等大茶山區域，透過市集、茶席體驗、手作工作坊與音樂表演等多元活動，打造可看、可品、可學、可體驗的「大茶山療癒聚落」，在山林間感受療癒力量。

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