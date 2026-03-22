免費營養午餐 李四川稱評估 蘇巧慧早提出

國民黨新北市長參選人李四川表示，若年底順利當選市長，經過詳細評估後，若可行，將推動「新北市國中小營養午餐免費」政策。（記者黃子暘攝）

國民黨新北市長參選人李四川昨天表示，若年底順利當選市長，經過詳細評估後，若可行，將推動「新北市國中小營養午餐免費」政策；民進黨新北市長參選人蘇巧慧回應，她早就表態跟進公立國中小營養午餐免費，服務市民本就不分顏色，感謝李四川的肯定，她也將提出更多政策願景，期盼未來有機會為新北市民實現。

李四川昨日出席全國國民小學籃球錦標賽開幕典禮受訪時表示，台北市免費營養午餐是經過好幾年的評估，今年年底若當選，一定會經過詳細評估，如可行，會來推動。

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李四川與台北市長蔣萬安同框捐血嘉年華活動，談到新北巨蛋藍圖，他表示巨蛋一定要設在交通便捷處，也要稍微遠離住宅，就會比較成功，交通便利的巨蛋不管打棒球、演唱會還是舉辦各種活動，都會比較好，最好有大眾運輸通過。他也說，相信新北市長侯友宜會選出最好的地點來蓋新北巨蛋。

對於李四川評估推動營養午餐一事，蘇巧慧表示，過去十年她和新北一起成長，經過她和議員們共同討論，在今年二月初提出「六大福利政見」，不只推動免費營養午餐，還要為育兒家庭減輕醫療負擔，更提出早產兒家庭照顧津貼三萬元，就是希望減輕市民的育兒壓力。

對於新北巨蛋選址，民進黨市議員戴瑋姍批評，目前侯友宜選的二處地點是樹林機五、淡海二期，顯然李四川對市政熟悉度不及格。

民進黨新北市長參選人蘇巧慧表示，在今年二月初提出「六大福利政見」，不只推動免費營養午餐，還要為育兒家庭減輕醫療負擔，更提出早產兒家庭照顧津貼三萬元，就是希望減輕市民的育兒壓力。（記者翁聿煌攝）

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