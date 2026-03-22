新北兒童月開跑 親子館闖關抽獎

「新北兒童月—動玩童趣會」系列活動，會場設有套圈圈，親子開心互動。（記者翁聿煌攝）

動玩童趣會 體驗古早味童玩 4月起推出多元主題活動

新北市社會局結合一百卅家公托中心及六十三處公托親子館，舉辦「新北兒童月—動玩童趣會」系列活動，首波活動昨天在市府舉行，副市長朱惕之與三百多位家長及幼兒一起跳大會操，將象徵「平安熊大漢」的熊果球滾下五彩繽紛的滑溜布，為今年兒童月活動揭開序幕。此外，教育局將舉行「安全健康，幸福成長」系列活動，包含園內特色主題活動、全校同樂（上下課翻轉）。

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朱惕之表示，四月份是新北市的歡樂兒童月，全市親子館都有舉辦闖關活動，歡迎〇至九十九歲民眾參加，不僅可增加親子關係，還能抽大獎，包括禮券、飯店住宿券等，獎項豐富。

動玩童趣會中，小朋友最愛的氣球哥哥捏各式動物造型氣球，最後彩蛋是一隻翼手龍，令小朋友及家長驚呼連連，活動中還有「繽紛降落傘」、「星際大戰」、「彩虹大道」及「親子童玩趣味遊戲」等四大闖關區，還有古早味童玩體驗，包含打彈珠、打地鼠、套圈圈、跳青蛙等，家長與幼兒玩得開心有趣。

社會局長李美珍表示，第二波活動將於四月一日至卅日在各親子館展開，在活動期間，只要帶學齡前幼兒參加各親子館舉辦的各式主題活動，如幼兒體能、藝術創作、音樂律動、故事繪本、積木等，就可參加集點活動，集滿五點可參加五月份線上抽獎活動，獎項除禮券、住宿券外，還有滑步車、旋風烤箱、木製家家酒廚房玩具及兒童電動牙刷等，相關活動可上新北育兒資訊網查詢。

4/2匯集特色遊戲攤位、活力小市集

新北市教育局兒童月活動包括英雄聯盟《慶祝兒童月系列活動》結合模範生表揚、會長盃路跑、兒童節特餐等多元活動，鼓勵學童發揮各項潛能，「幸福力大冒險」兒童月闖關活動、「新興小超人：全能挑戰賽」等，完成任務就能兌換一張「童樂節免費遊戲券」，四月二日當天將有超過六十個特色遊戲攤位與活力小市集，讓小朋友玩個盡興。

「新北兒童月—動玩童趣會」系列活動，小朋友在氣球傘下玩樂。（記者翁聿煌攝）

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