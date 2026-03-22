馬太鞍溪土方暫置區擬擴大 蕭美琴促強化溝通

副總統蕭美琴關心馬太鞍溪復建橋最新進度。（記者花孟璟攝）

馬太鞍溪堰塞湖洪災迄今超過半年，由於上游土砂持續下移，水利署規劃在馬太鞍溪北岸的土方暫置區將擴大為三四〇公頃，但十八日在地方說明會時引發反彈，因當中涉及許多申請中的原住民保留地。副總統蕭美琴昨到災區視察重建進度時，要求相關單位，務必與災民做好溝通。

涉及許多申請中原住民保留地

經濟部水利署署長林元鵬簡報指出，馬太鞍溪中上游土方持續下移，水利署規劃年清理一五〇〇萬立方的土砂，然而東砂北運、在地營建土方利用的消耗量遠不及土方增加的速度，除了希望擴大東砂北運的去化速度，也將既有的一八〇公頃暫置區擴大為至三四〇公頃、可堆置五、六千萬立方公尺，未來每年可緩慢去化。

請繼續往下閱讀...

然而，現場陳情的阿美族議員蔡依靜表示，馬太鞍溪北岸仍有許多原住民保留地申請案，這數十年來，縣府曾規劃開發愛狗樂園、賽車場，族人一次又一次的抗議才擋下來，但水利署並未說明以地易地等選項，引起反彈，希望政府將盤點國有土地的進度及資訊透明化，族人才能安心重建。

蕭︰盤點閒置農地 資訊要透明

蕭美琴說，目前包括退輔會、國有財產署、台糖都在盤點閒置農地，她要求中央單位進行各項方案時，要強化跟地方的溝通，資訊也要透明。

蕭美琴由行政院公共工程委員會副主委李怡德陪同至災區關心重建最新進度，聽取水利署、內政部國土署、交通部公路局簡報。橋梁部分，公路局長林福山說，馬太鞍溪新橋規劃八座橋墩，採用全套管基樁工程，採全鋼板包覆及門架式設計，強化結構以抗洪水巨石及地震衝擊，三月底基樁全數完工，四月起將啟動上構工程，目標是年底前北上線單線雙向通車。

蕭美琴說，行政院每週在光復鄉開會彙整並追蹤最新進度，希望災民看到具體成果，避免重大災害再度發生。

馬太鞍溪復建橋最新進度，預計本月底完成橋墩基樁工程。（記者花孟璟攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法