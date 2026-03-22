北市府缺工近8千人 公務員︰給獎金也沒誘因

台北市政府正面臨人才短缺問題，目前整體員工數缺額近八千人。台北市長蔣萬安昨參與就業博覽會前坦言，這是北市府面臨一大挑戰，提出增加獎金、導入新技術、居家辦公等面向，希望能留住人才。但議員陳宥丞認為，若只是跟上產業、給予福利，仍無法留住人才。市府公務員則表示，給予獎金也難構成誘因，因為產業界的福利更好。

根據人事處統計，北市府員工預算員額為七萬零七十六人，現有員工數為六萬兩千兩百七十九人，共缺七七九七人。缺額數最高的為工程機關，缺額率十五％；次高為警消機關，缺額率十一％。

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蔣萬安︰增加獎金、導入新技術、居家辦公

面對缺工問題，蔣萬安表示，市府會多管齊下解決困境；第一、對於工程單位，擬定重大專案獎勵金計畫；第二、對於職務繁重的社會局、衛生局、建管處等單位，將導入新技術減輕同仁行政上的負擔；第三、持續打造友善職場環境，包括彈性工時、居家辦公，增加市府員工友善托育名額等。

員工︰市府工作壓力大 產業界福利更好

對此，市府員工認為，假設未來全面導入AI輔助文書作業，確實有幫助，例如社工撰寫訪視報告能加速完成，但如何讓整體公務員都學會使用AI則需克服。另名市府員工則指出，在北市府工作壓力大，不僅民眾陳情量遠超其他縣市，還有議員索資、媒體詢問等，就算給予獎金也不易構成誘因，因為產業界的福利更好。

議員︰給福利難留人才 應成立專案辦公室

議員陳宥丞認為，居家辦公、育嬰補助等同產業界的基本福利，市政府願意跟上給予肯定，但工程類人才產業界給予的福利更豐厚，建議市府可針對缺工問題成立專案辦公室，從結構面去思考如何解決公務員缺工問題，若只是跟上產業給予福利，恐無法留住人才。

議員何孟樺則認為，蔣市府總是政策宣示早於政策研議，局處尚未做好準備，市長就已將政策說出口，弄得人仰馬翻，蔣市長日前宣佈「育兒減工時」，造成勞動局立刻被洽詢電話癱瘓，就是一例，如果蔣市長不停止公關化的許願式政策發布，市府提出再多的留才措施，也終究只是緣木求魚，無法留住人才。

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