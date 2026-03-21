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    首頁 > 生活

    放任砍伐冷杉 監院糾正國家公園署、雪管處

    2026/03/21 05:30 記者吳亮儀、蔡政珉／綜合報導
    舊三六九山莊拆除後，工程停擺，至今工地仍散亂一片，毫無進度。（資料照，記者吳亮儀攝）

    舊三六九山莊拆除後，工程停擺，至今工地仍散亂一片，毫無進度。（資料照，記者吳亮儀攝）

    雪霸國家公園管理處為重建三六九山莊，任營造業者濫砍近千顆高山林木，蓋運輸器材和建材的貨車軌道，山友痛批完全沒保育觀念，如今山莊建設已經停擺。監察院本月公告糾正內政部國家公園署、雪霸國家公園管理處，有嚴重違失。

    重建三六九山莊 犧牲千顆高山林木

    國家公園署副署長張維銓表示，行政院指示內政部洽工程會、農業部、環境部意見，再綜整回覆監察院，目前彙整意見中。雪霸國家公園管理處表示，會針對監察委員糾正，提出改善計畫，已與廠商在公共工程委員會進行履約調解中。

    舊的三六九山莊是一九七二年的老建築，雪管處計畫將其改為建築高度近九公尺的兩層樓鋼骨新山屋。舊山莊在二〇二三年拆除，並開始新建，但工程在前年停擺。

    本報前年獨家報導披露 監院調查

    因三六九山莊量體大且海拔達三一五〇公尺，發包工程不含空運，採單軌運送。本報二〇二四年四月獨家揭露，營造單位為運送建材，從雪山主峰線大水池登山口，一路沿著步道旁蓋運輸軌道，經過台灣冷杉林區更沿途砍樹，長達約兩公里的冷杉林地斧鑿斑斑，大量百年冷杉被砍伐，隨意棄置。

    國家公園署當時指稱，山莊重建招標不易，因此開放材料可以軌道運輸，沿途砍伐冷杉林有經過許可，「未來可提供各種生物微棲地及重要的營養源」。

    但濫砍高山林木一事被本報披露後，監察院主動調查，本月公告糾正內政部國家公園署和雪霸國家公園管理處多項缺失、管理嚴重失當等問題。

    為新建三六九山莊，營造單位濫砍近千株高山林木和植被，山友痛批「毫無保育概念」，並被監察院糾正。（資料照，記者吳亮儀攝）

    為新建三六九山莊，營造單位濫砍近千株高山林木和植被，山友痛批「毫無保育概念」，並被監察院糾正。（資料照，記者吳亮儀攝）

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