62名中醫師 取得超音波證書

衛福部擬開放中醫師使用超音波，中醫師公會全聯會統計，目前國內已有62名中醫師完成訓練並取得資格。（圖取自shutterstock）

中醫導入超音波應用往前推進，中醫師公會全國聯合會指出，目前已有六十二名中醫師完成訓練並取得資格，未來可望優先用於傷科治療，透過影像輔助針灸進針，透過「科技把脈」提升安全與精準度。衛福部表示，待跨團體討論形成共識後，再進一步訂定相關指引，讓臨床使用更一致。

擬優先用於傷科治療 透過影像輔助針灸進針

請繼續往下閱讀...

中醫師公會全聯會理事長蘇守毅表示，超音波導入中醫，最直接的應用是在針灸與小針刀治療時作為「導引」，可協助醫師判斷進針深度與位置，尤其對體型較瘦或組織層較薄的患者，可降低誤傷風險，這類應用以皮下與肌肉等淺層組織為主，醫界相對已有共識，中醫界希望先從傷科領域著手推動。

觀察肝膽、腸胃 科技把脈多一項利器

蘇守毅提到，超音波也可作為中醫診斷的輔助工具，例如初步觀察肝膽、腸胃等器官是否有異常，作為臨床判斷參考，過去中醫多仰賴把脈與經驗判斷，隨著醫療科技進步，導入影像工具有助提升診斷的客觀性與精準度，多一個診斷的利器。

在人才培訓方面，蘇守毅說，自前年起推動相關課程以來，已有近兩百名中醫師參與超音波學會培訓，目前有六十二人通過考試取得證書並加入超音波醫學會。

衛福部中醫藥司司長蘇奕彰說，目前雖已有中醫師完成超音波相關訓練並取得資格，但因相關制度與規範尚未定案，暫時仍無法在診所實際使用。

政策進度方面，蘇奕彰指出，相關規劃以病人安全與醫療需求為優先，後續由中醫師全聯會與超音波學會共同討論適用範圍與分工，衛福部將檢視訓練內容，評估作為全國推廣標準，並訂定指引，讓臨床使用更安全一致，目前尚無時程。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法