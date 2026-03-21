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    首頁 > 生活

    62名中醫師 取得超音波證書

    2026/03/21 05:30 記者邱芷柔／台北報導
    衛福部擬開放中醫師使用超音波，中醫師公會全聯會統計，目前國內已有62名中醫師完成訓練並取得資格。（圖取自shutterstock）

    衛福部擬開放中醫師使用超音波，中醫師公會全聯會統計，目前國內已有62名中醫師完成訓練並取得資格。（圖取自shutterstock）

    中醫導入超音波應用往前推進，中醫師公會全國聯合會指出，目前已有六十二名中醫師完成訓練並取得資格，未來可望優先用於傷科治療，透過影像輔助針灸進針，透過「科技把脈」提升安全與精準度。衛福部表示，待跨團體討論形成共識後，再進一步訂定相關指引，讓臨床使用更一致。

    擬優先用於傷科治療 透過影像輔助針灸進針

    中醫師公會全聯會理事長蘇守毅表示，超音波導入中醫，最直接的應用是在針灸與小針刀治療時作為「導引」，可協助醫師判斷進針深度與位置，尤其對體型較瘦或組織層較薄的患者，可降低誤傷風險，這類應用以皮下與肌肉等淺層組織為主，醫界相對已有共識，中醫界希望先從傷科領域著手推動。

    觀察肝膽、腸胃 科技把脈多一項利器

    蘇守毅提到，超音波也可作為中醫診斷的輔助工具，例如初步觀察肝膽、腸胃等器官是否有異常，作為臨床判斷參考，過去中醫多仰賴把脈與經驗判斷，隨著醫療科技進步，導入影像工具有助提升診斷的客觀性與精準度，多一個診斷的利器。

    在人才培訓方面，蘇守毅說，自前年起推動相關課程以來，已有近兩百名中醫師參與超音波學會培訓，目前有六十二人通過考試取得證書並加入超音波醫學會。

    衛福部中醫藥司司長蘇奕彰說，目前雖已有中醫師完成超音波相關訓練並取得資格，但因相關制度與規範尚未定案，暫時仍無法在診所實際使用。

    政策進度方面，蘇奕彰指出，相關規劃以病人安全與醫療需求為優先，後續由中醫師全聯會與超音波學會共同討論適用範圍與分工，衛福部將檢視訓練內容，評估作為全國推廣標準，並訂定指引，讓臨床使用更安全一致，目前尚無時程。

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