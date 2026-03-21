夜市賣檳榔糖葫蘆 專法慢半拍

民間團體憂心加工檳榔會成新奇零食，降低風險警覺，吸引兒童和青少年接觸。（台灣檳癌防制聯盟提供）

台灣檳癌防制聯盟籲政府加速推動 避免兒少及孕婦接觸

每年三月二十日為「世界口腔健康日」，台灣檳榔防制暨口腔癌防治聯盟（簡稱台灣檳癌防制聯盟）昨天指出，「檳榔健康危害防制法」草案二〇二四年底預告、二〇二五年二月預告期滿後，至今仍未完成立法，呼籲政府加速推動；衛福部則表示，已完成預告並蒐集意見，因各界對法規內容仍有歧見，將持續溝通後再推動立法。

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聯盟表示，政府早於一九九七年即推動檳榔問題管理方案，並由九大部會共同執行，但相關專法至今尚未完成。聯盟指出，檳榔防制政策仍有強化空間，制度面有待完善。

枸杞、咖啡「加味檳榔」可網購

聯盟並指出，近期在桃園、台中、嘉義、台南等地夜市，出現販售「檳榔糖葫蘆」，另有添加枸杞、咖啡、咖哩、蜜餞等風味的「加味檳榔」可透過網購取得，顯示相關產品型態多元。

聯盟認為，因缺乏專法，相關產品管理待強化，提出三項建議，包括草案應全面保護兒少及孕婦、設專章推動宣導教育及篩檢與戒除服務、明訂穩定經費來源，以利防制工作與產業轉型推動。

衛福部：持續協調 腳步未停滯

衛福部口腔健康司司長張雍敏表示，衛福部已於二〇二五年二月十七日完成法案第一次預告，收到四千五百二十八則意見，其中九十七．七％建議暫緩。目前在業者登錄、警示圖文、禁檳場所與年齡、檳榔檢驗及罰則等規範仍存在歧見。她表示，政府持續進行跨部會與利害關係人之間的協調與會議，討論並未停滯。

針對「加味檳榔」，張雍敏指出，相關現象已進入政策討論，正與法律專家研議是否納入未來法規管理，但因涉及產品型態與定義界線，仍在研擬中。

她也表示，在專法尚未完成前，已將防制「加味檳榔」列為宣導重點，並要求各縣市衛生局納入地方宣導主軸，加強民眾認知。

此外，「兒童及少年福利與權益保障法」明定，不得販賣、交付或供應檳榔予兒童及少年，違者最高可處十萬元罰鍰；「學校衛生法」亦規定，校園內不得提供檳榔等有害物質。

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