布袋國中北管樂團 奪全國賽特優

嘉義縣布袋國中學生數不到60人，在全國音樂比賽絲竹室內樂合奏國中團體組奪得最高榮譽特優。（布袋國中提供）

嘉義縣布袋國中推動傳統藝術傳承，七年來承襲當地「內田慶和軒」北管文化，成立「學生北管樂團」，經由慶和軒團長黃錦財等人手把手指導，日前代表嘉縣參加全國學生音樂比賽，勇奪絲竹室內樂合奏國中團體組最高榮譽「特優」，展現偏鄉學校守護台灣傳統藝文的成果。

校長呂文賢說，學生北管樂團由前任校長吳敏男發起，邀請慶和軒指導，初期面臨器材維護不易、生源流失等挑戰，然而孩子勤學認真，不斷透過練習與表演，累積經驗，在這次全國音樂比賽展現豐碩成果。

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布袋國中學生北管樂團常獲邀在扶輪社社慶與謝鹽祭等社區活動演出，也連續六年獲嘉縣學生音樂比賽優等；此次全國音樂比賽展現北管音樂節奏明快、熱情奔放風格，獲評審一致青睞，給予最高榮譽特優肯定。

七十八歲黃錦財說，慶和軒於二〇一五年登錄為嘉縣無形文化資產「傳統表演藝術」，北管使用大鑼、鐃鈸、嗩吶等樂器，樂音高亢喧昂，神明聖誕、遶境最常聽到北管音樂，樂風有如熱情搖滾樂，與南管抒情吟唱方式不同，以「眾神護台灣」歌曲聞名的董事長樂團曾到慶和軒尋找靈感。

黃錦財說，布袋國中學生數少，針對學生類型調整教學方式，平時也帶學生參與廟會與成年人一同演奏，從表演中練習，還在今年嘉縣舉辦的台灣燈會演出，獲得好評。

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