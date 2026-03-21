台南議員要求捷運路網 擴及溪北

議員陳昆和（右）要求南市捷運路網規劃擴及溪北。（記者楊金城攝）

台南市推動先進運輸（捷運）系統六條優先路網，路線規劃都未到曾文溪以北的溪北地區，其中「綠線可行性研究」規劃成果同意案昨天送市議會審查，引爆溪北議員怒氣，要求市府儘早將捷運路網擴及溪北；議會最後通過「綠線可行性研究」同意案。

籲深綠線到麻豆、後壁 帶動發展

南市捷運六條優先路網，包括第一期藍線、第一期藍線延伸線、紅線、深綠線、綠線、黃線，除進行可行性研究中的黃線，其它五條線的總工程費預估三五二八．五億元；而永康大橋站經東區到仁德轉運站的第一期藍線的進度最快，交通局局長王銘德說，上月提報工程經費報告送工程會審議，預計今年完成統包工程招標及先期工程動工。

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六條捷運優先路線中，深綠線、黃線規劃至南科、善化，議員陳昆和批評優先路網都集中在市區、溪南，只有「炒地皮」，對溪北發展不公平。捷運延伸應跨過曾文溪，深綠線到麻豆、柳營、新營、後壁，銜接嘉義太保、嘉義市，串聯科技產業、服務地區人口，有交通建設先行，才能整體帶動地方發展。

議員蔡育輝指出，升格直轄市後，溪北看不見未來，看見的都是老人，捷運到溪北的目標太遠，新營鐵路立體化的經濟效益不高，市府對公車捷運化（包括小黃公車）優化路線、增加班次至少在明年要讓溪北民眾「看見未來」，市長黃偉哲回應說明年會讓溪北「看見未來」。議員陳秋宏也要求市府妥善規劃溪北捷運路網。

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