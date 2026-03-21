新北捷運「金城機廠」聯開案 都審通過

捷運萬大中和樹林線分二期施作，圖為土城樹林線工程吊梁前整備狀況。 （新北市捷運局提供）

配合萬大線建設 共1棟商場、9棟住宅大樓 立面、平台導入綠化

捷運「萬大中和樹林線」將串連雙北，唯一機廠「金城機廠」在新北市土城區金城路三段北側延壽路東側及中和區莒光路南側區，配合萬大線建設「金城機廠暨LG─08A莒光站聯開案」昨經新北市都市設計審議委員會審議通過，設計一棟商場、九棟卅三至卅五層住宅大樓，盼增加建築量體垂直綠化、加強公共空間及景觀規劃，兼顧開發與都市景觀品質。

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規劃3252戶住宅單元 3樓設平台串聯

新北市府城鄉發展局長黃國峰指出，金城機廠基地位於中和區自強段及土城區安和段，面積約十一．七六公頃，整體基地包含捷運機廠設施、捷運相關設施及聯合開發大樓等；這次聯開大樓都市設計審議案，總樓地板面積約卅一萬八千平方公尺，擬建一棟商場、九棟住宅，規劃三二五二戶住宅單元，並於三樓設置人工平台開放空間串聯各棟，提供休憩與公共活動使用。

市府保留10％不出售 提供出租住宅

捷運工程局指出，市府分回住宅單元，於處分收益滿足捷運建設自償性經費後，至少保留十％不出售，彈性提供出租住宅、包租代管或其他方式等運用，以提供多元居住選擇並提升居住可及性，後續將依相關程序辦理建築執照申請及開發作業。

城鄉局補充，未來該開發案將透過建築立面、平台及屋頂空間整合設計，導入約四千七百公尺立體綠化，結合人工平台與開放空間配置，形成連續綠化系統，以「生態跳島」為概念，串聯基地內各綠化節點，並營造友善步行的公共活動空間。

萬大中和樹林線分二期 第一期明年完工

捷運萬大中和樹林線分二期施作，第一期「萬大中和線」工程路線全為地下興建，長九．五公里（台北市境內有三．八公里、新北市五．七公里），共設九站，預計二〇二七年底完工，截至今年二月，新北市政府管制計畫進度已達八十三．一五％。

第二期「土城樹林線」工程全在新北市境內，路線十三．三公里，共設十三座車站，預計二〇三一年完工，截至今年二月，新北市府管制計畫進度已達四十一．九五％。

「金城機廠暨LG-08A莒光站聯開案」於昨日經新北市都市設計審議委員會審議通過。圖為模擬圖。（新北市捷運局提供）

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