閒置逾30年 內壢第三市場都更9月動工

內壢第三市場公辦都更案9月動工，目前空地暫作停車場使用。 （記者謝武雄攝）

桃園市中壢區內壢第三市場都更案，為內壢地區首件公辦都更案，基地位於內壢火車站旁，可帶動地方發展；市議員張曉昀、葉明月昨在議會定期會的市府都市發展局工作報告時質詢都關心都更案進度；張曉昀建議，市府應先爭取部分社宅作為中繼住宅，以備未來加速推動內壢都更使用。

葉明月說，為了都更案，內壢派出所已經搬遷二年多，將待都更後搬回，每個月十幾萬元租金也是不小開銷。

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都發局長江南志表示，該都更案預計九月動工，二〇三〇年可如期完工，屆時市府分回一〇七戶社宅、派出所及幼兒園。

江南志表示，內壢第三市場屬於公辦都更案，土地面積二二一二平方公尺，公有地占近八成，得標廠商將興建兩棟分別為十九、廿層大樓，市府分回四到十二樓的住宅單元一〇七戶，還有內壢派出所一到三樓（五一〇坪）及一樓設幼兒園，面積一三七坪，目前已取得建照，預計九月動工。

葉明月表示，內壢第三市場老舊建物於一九八七年拆除，當時縣府規劃BOT（興建、營運、移轉）案，但乏人問津，導致土地閒置卅多年，嚴重影響地方發展，如今已升格桃園市、鐵路地下化政策施打工中，讓內壢站前的內壢市場土地價值水漲船高，市場用地也完成公辦都更，亟盼工程如期進行。

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